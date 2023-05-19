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В Белгородской области резко ухудшится погода

19 мая 2023, 14:07
Фото: 1MI

Дожди, грозы и сильный ветер ожидают белгородцев в выходной

20 мая в регионе будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днём местами кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

В субботу, 20 мая, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. В тёмное время суток +8…+13 °С, днём обещают +20…+25 °С.

В Белгороде ночью +13 °С и небольшой кратковременный дождь. Днём без осадков. Воздух прогреется до +23 °С. В воскресенье, 21 мая, ночью до +12 °С. В дневное время ожидается +22 °С, небольшой дождь.

На следующей неделе в областном центре возможны осадки, однако будет тепло. Дождливая погода сохранится до четверга, 25 мая.

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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Осадки#Гроза#Сильный ветер
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