В Белгородской области резко ухудшится погода

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В субботу, 20 мая, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. В тёмное время суток +8…+13 °С, днём обещают +20…+25 °С.
В Белгороде ночью +13 °С и небольшой кратковременный дождь. Днём без осадков. Воздух прогреется до +23 °С. В воскресенье, 21 мая, ночью до +12 °С. В дневное время ожидается +22 °С, небольшой дождь.
На следующей неделе в областном центре возможны осадки, однако будет тепло. Дождливая погода сохранится до четверга, 25 мая.