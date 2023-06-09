Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде

Сотрудники здания, которых вывели наружу, заявляют, что слышали два взрыва: второй, возможно, — детонация боеприпаса. Люди звонят своим близким и успокаивают друг друга. Кто-то даже пошутил: сказал, что это лопнул шарик, после чего показал его всем.