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Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде

9 июня 2023, 12:48
Фото: Bel.ru
После громкого взрыва на Харгоре в Белгороде стал подниматься дым. По предварительным данным, могли упасть осколки сбитого в небе устройства или снаряда.
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Взрыв

Место ЧП на Харгоре в Белгороде сейчас окружено пожарными и другими оперативными службами, его оцепляют лентой. На земле, предположительно, лежит обломок крыши, упавший с бизнес-центра. Ранее над пострадавшим строением поднимался дым: на данный момент поступают сообщения, что возгорание уже потушили.

Сотрудники здания, которых вывели наружу, заявляют, что слышали два взрыва: второй, возможно, — детонация боеприпаса. Люди звонят своим близким и успокаивают друг друга. Кто-то даже пошутил: сказал, что это лопнул шарик, после чего показал его всем.

Официальных подробностей по ситуации пока нет.

Сегодня с раннего утра над Белгородом и районом шумно. Напомним, что громко было уже три раз за день. В одном из случаев губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что сработала система ПВО.

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