Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Место ЧП на Харгоре в Белгороде сейчас окружено пожарными и другими оперативными службами, его оцепляют лентой. На земле, предположительно, лежит обломок крыши, упавший с бизнес-центра. Ранее над пострадавшим строением поднимался дым: на данный момент поступают сообщения, что возгорание уже потушили.
Сотрудники здания, которых вывели наружу, заявляют, что слышали два взрыва: второй, возможно, — детонация боеприпаса. Люди звонят своим близким и успокаивают друг друга. Кто-то даже пошутил: сказал, что это лопнул шарик, после чего показал его всем.
Официальных подробностей по ситуации пока нет.
Сегодня с раннего утра над Белгородом и районом шумно. Напомним, что громко было уже три раз за день. В одном из случаев губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что сработала система ПВО.