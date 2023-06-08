Вечером над Белгородом сработала система ПВО

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Вечером 8 июня жители Белгорода и Белгородского района услышали череду громких звуков, после которых на небе появились характерные следы. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО.
Сбиты 2 воздушные цели на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили. Оперативные службы на месте, подворовой обход продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области