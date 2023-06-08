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Вечером над Белгородом сработала система ПВО

8 июня 2023, 18:37
Фото: 1MI
Губернатор сообщил, что осколками были повреждены автомобили и крыша жилого дома.
Сюжет
Пво

Вечером 8 июня жители Белгорода и Белгородского района услышали череду громких звуков, после которых на небе появились характерные следы. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО.

Сбиты 2 воздушные цели на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили. Оперативные службы на месте, подворовой обход продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пво#Работа ПВО#Происшествия#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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