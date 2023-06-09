В небе над Белгородом снова что-то произошло

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как уточняет глава региона, ПВО сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду. На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле: по предварительным данным, пострадавших нет.
Отметим, что перед этим часть жителей Белгорода слышала громкие звуки в небе. Вероятно, это и была работа ПВО.
ПВО работала в Белгородском районе и ночью. Повреждения зафиксировали в частных и многоквартирном домах в Разумном. Громко над городом было в районе девяти часов вечера. После бахов в небе остались характерные следы. Пострадавших также нет.