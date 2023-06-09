Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Изображение материала

В небе над Белгородом снова что-то произошло

9 июня 2023, 09:35
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney

В Белгороде сработала система ПВО

О работе систем ПВО сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточняет глава региона, ПВО сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду. На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле: по предварительным данным, пострадавших нет.

Отметим, что перед этим часть жителей Белгорода слышала громкие звуки в небе. Вероятно, это и была работа ПВО.

ПВО работала в Белгородском районе и ночью. Повреждения зафиксировали в частных и многоквартирном домах в Разумном. Громко над городом было в районе девяти часов вечера. После бахов в небе остались характерные следы. Пострадавших также нет.

Над Белгородом и Белгородским районом ночью сработала ПВО: есть повреждения домов
Узнать подробнее
Читайте также:
Вечером над Белгородом сработала система ПВОВ Сети появилось видео падения сбитого ПВО предмета под БелгородомРанним утром над Белгородом сработала система ПВО
#Губернатор#Происшествия#Обстрел ВСУ#Пво#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Артем Черненко
Подпишитесь
В Белгороде в третий раз за день прогремел взрыв: горожане сообщают о дыме
Сегодня, 12:05
Три человека пострадали во время ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 06:22
Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата
Сегодня, 08:36
При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры
Сегодня, 07:03
50 хаски из Шебекино эвакуируют в безопасное место
Сегодня, 07:59