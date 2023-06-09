Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Изображение материала

Работа ПВО и обстрелянные сёла: как ВСУ атаковали Белгородский район

9 июня 2023, 09:41
Фото: 1MI
Накануне в Разумном сработала система ПВО. Повредило дома и машины. По двум сёлам противник ударил из артиллерии. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Обстрелы Белгородской области продолжаются. Накануне ВСУ ударили и по Белгородскому району. Среди людей никто не пострадал, но есть разрушения.

В Разумном сработала система ПВО. Осколками повредило восемь частных домов, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивный объект и 19 автомобилей. Местные жители не пострадали.

Также противник ударил из артиллерии по Журавлёвке и Красному Хутору. На каждое село пришлось по пять прилётов. Пострадавших нет, как и разрушений.

Добавим, что сегодня, 9 июня, около полудня система ПВО сработала над Белгородом. Две воздушные цели сбили на подлёте к областному центру. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Три человека пострадали во время ночного обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Село в приграничье Белгородской области попало под миномётный обстрелВ Белгородской области не могут подсчитать число повреждённых обстрелами зданийПромпредприятия и гостиница пострадали от мощного обстрела Шебекино
#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Наталья Корявых
Подпишитесь
В Белгороде в третий раз за день прогремел взрыв: горожане сообщают о дыме
Сегодня, 12:05
В небе над Белгородом снова что-то произошло
Сегодня, 09:35
Три человека пострадали во время ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 06:22
Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата
Сегодня, 08:36
При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры
Сегодня, 07:03
50 хаски из Шебекино эвакуируют в безопасное место
Сегодня, 07:59