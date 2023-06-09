Работа ПВО и обстрелянные сёла: как ВСУ атаковали Белгородский район

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Обстрелы Белгородской области продолжаются. Накануне ВСУ ударили и по Белгородскому району. Среди людей никто не пострадал, но есть разрушения.
В Разумном сработала система ПВО. Осколками повредило восемь частных домов, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивный объект и 19 автомобилей. Местные жители не пострадали.
Также противник ударил из артиллерии по Журавлёвке и Красному Хутору. На каждое село пришлось по пять прилётов. Пострадавших нет, как и разрушений.
Добавим, что сегодня, 9 июня, около полудня система ПВО сработала над Белгородом. Две воздушные цели сбили на подлёте к областному центру. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.