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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

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В Белгороде в третий раз за день прогремел взрыв: горожане сообщают о дыме

9 июня 2023, 12:05
Фото: Bel.ru

После мощного взрыва в Белгороде появился дым

Днём в городе вновь было громко. Очевидцы сообщают о появлении дыма после взрыва.
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Взрыв

Днём 9 июня в Белгороде вновь было громко. Мощный взрыв услышали жители Харьковской горы.

Спустя время горожане сообщили о появлении дыма. Официальных подробностей по ситуации пока нет.

На место происшествия выехали пожарные. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть на крыше одного из бизнес-центров. По сообщениям ряда источников, пожар начался после того, как на крышу упали обломки сбитого предмета.

Напомним, что громко в Белгороде было уже в третий раз за день. В одном из случаев губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что сработала система ПВО.

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#Взрыв#В Белгороде громко#Дым#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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