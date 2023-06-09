В Белгороде в третий раз за день прогремел взрыв: горожане сообщают о дыме

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Днём 9 июня в Белгороде вновь было громко. Мощный взрыв услышали жители Харьковской горы.
Спустя время горожане сообщили о появлении дыма. Официальных подробностей по ситуации пока нет.
На место происшествия выехали пожарные. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть на крыше одного из бизнес-центров. По сообщениям ряда источников, пожар начался после того, как на крышу упали обломки сбитого предмета.
Напомним, что громко в Белгороде было уже в третий раз за день. В одном из случаев губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что сработала система ПВО.