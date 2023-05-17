Почти жара: в Белгородской области потеплеет до +28 ˚С

В Белгороде в четверг в ночное время до +12 ˚С, без осадков. Днём потеплеет до +25 ˚С. Завершится рабочая неделя такой же погодой. Ночью в пятницу, 19 мая, будет +12˚С и без дождей. Днём температура поднимется до +26 ˚С.