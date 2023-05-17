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Почти жара: в Белгородской области потеплеет до +28 ˚С

17 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
18 мая на территории региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области ожидается тёплая погода. 18 мая на территории региона установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура составит +7…+12 ˚С, днём воздух прогреется до +23…+28 ˚С.

В Белгороде в четверг в ночное время до +12 ˚С, без осадков. Днём потеплеет до +25 ˚С. Завершится рабочая неделя такой же погодой. Ночью в пятницу, 19 мая, будет +12˚С и без дождей. Днём температура поднимется до +26 ˚С.

В субботу, 20 мая, ночью без осадков и +13 ˚С. Днём пройдёт дождь, потеплеет до +25 ˚С. Тепло будет и в воскресенье. Ночью синоптики обещают до +12 ˚С, а днём — до +24 ˚С. Без осадков.

Тепло и без осадков: какую погоду обещают белгородцам во вторник
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло
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