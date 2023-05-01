Май месяц: какая погода ждёт белгородцев в начале короткой недели

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По данным ведомства, 2 мая в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, но ночью местами возможен туман.
Температура воздуха ночью прогреется до 5 градусов тепла. Местами заморозки до 2 градусов мороза.
Что касается температуры днём, то стоит готовиться к 12 — 17 градусам тепла. Неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.
Радиационный фон при этом в пределах естественного — 0,10-0,13 мкЗв/час.
Отметим, что последнюю неделю в Белгороде и области сохранялась преимущественно дождливая погода. В последний день апреля белгородцы столкнулись с холодной и ветренной погодой. Это даже слегка смешало карты организатором фестиваля «Река в цвету», который всё же прошёл, — несмотря на все препоны.