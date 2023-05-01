Май месяц: какая погода ждёт белгородцев в начале короткой недели

Отметим, что последнюю неделю в Белгороде и области сохранялась преимущественно дождливая погода. В последний день апреля белгородцы столкнулись с холодной и ветренной погодой. Это даже слегка смешало карты организатором фестиваля «Река в цвету», который всё же прошёл, — несмотря на все препоны.