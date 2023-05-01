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Published Сегодня, 14:21

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Updated Сегодня, 14:23

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Май месяц: какая погода ждёт белгородцев в начале короткой недели

1 мая 2023, 14:21
Фото: 1MI

Погода улучшится во вторник в Белгородской области

Региональное отделение МЧС поделилось прогнозом погоды на вторник, 2 мая. Согласно ему, в Белгород придёт потепление.
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Погода

По данным ведомства, 2 мая в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, но ночью местами возможен туман.

Температура воздуха ночью прогреется до 5 градусов тепла. Местами заморозки до 2 градусов мороза.

Что касается температуры днём, то стоит готовиться к 12 — 17 градусам тепла. Неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

Радиационный фон при этом в пределах естественного — 0,10-0,13 мкЗв/час.

Отметим, что последнюю неделю в Белгороде и области сохранялась преимущественно дождливая погода. В последний день апреля белгородцы столкнулись с холодной и ветренной погодой. Это даже слегка смешало карты организатором фестиваля «Река в цвету», который всё же прошёл, — несмотря на все препоны.

Как прошёл первый день фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
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#Артем Черненко#Погода#Май#Осадки#Облачность#Температура#МЧС#Общество#Белгородская область
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