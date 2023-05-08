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В Белгороде 9 мая будет пасмурно. Ночью облачно, без осадков. Столбик термометра не поднимется выше +4 °С. Днём воздух прогреется до +13 °С. Возможен небольшой дождь, следует из текущего прогноза Гидрометцентра.
В прогнозе от МЧС говорится, что вторник в регионе пройдёт преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём 9-14 м/с.
В Белгородской области температура в тёмное время суток составит от 0 до +5 °С. Днём потеплеет до +10…+15 °С.
Основные мероприятия в честь Дня Победы в Белгороде пройдут на открытых площадках. Чем можно заняться в праздничный день, узнаете в материале Бел.Ру.