Белгород ожидает прохладный и дождливый День Победы

Температура в городе не поднимется выше +13 °С, днём возможны небольшие осадки, сообщили в Гидрометцентре. При этом в прогнозе от МЧС говорится, что осадков в праздничный день не ожидается.