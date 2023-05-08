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Погода не обрадует белгородцев в День Победы

8 мая 2023, 15:00
Фото: 1MI

Белгород ожидает прохладный и дождливый День Победы

Температура в городе не поднимется выше +13 °С, днём возможны небольшие осадки, сообщили в Гидрометцентре. При этом в прогнозе от МЧС говорится, что осадков в праздничный день не ожидается.
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Погода

В Белгороде 9 мая будет пасмурно. Ночью облачно, без осадков. Столбик термометра не поднимется выше +4 °С. Днём воздух прогреется до +13 °С. Возможен небольшой дождь, следует из текущего прогноза Гидрометцентра.

В прогнозе от МЧС говорится, что вторник в регионе пройдёт преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём 9-14 м/с.

В Белгородской области температура в тёмное время суток составит от 0 до +5 °С. Днём потеплеет до +10…+15 °С.

Основные мероприятия в честь Дня Победы в Белгороде пройдут на открытых площадках. Чем можно заняться в праздничный день, узнаете в материале Бел.Ру.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#9 мая#День Победы#Гидрометцентр#МЧС#Дождь#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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