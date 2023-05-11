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Дожди, грозы и тепло: как завершится рабочая неделя в Белгородской области

11 мая 2023, 14:17
Фото: 1MI

Дожди с грозами идут на Белгородскую область

В пятницу, 12 мая, в регионе днём пройдут кратковременные дожди. Местам ожидаются грозы. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Завтра на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. В ночное время +2…+7 ˚С, днём потеплеет до +16…+21 ˚С.

В Белгороде ночью без осадков и +6 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь. Потеплеет до +18 ˚С.

В выходные в областном центре ожидается потепление. В субботу, 13 мая, ночью без осадков и +7 ˚С. Днём пройдёт дождь, воздух прогреется до +20 ˚С. 14 мая в тёмное время суток ожидаются осадки, похолодает до +10 ˚С. Днём синоптики обещают +21 ˚С, дождя не предвидится.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Осадки#Тепло#Май
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