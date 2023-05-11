Дожди, грозы и тепло: как завершится рабочая неделя в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Завтра на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. В ночное время +2…+7 ˚С, днём потеплеет до +16…+21 ˚С.
В Белгороде ночью без осадков и +6 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь. Потеплеет до +18 ˚С.
В выходные в областном центре ожидается потепление. В субботу, 13 мая, ночью без осадков и +7 ˚С. Днём пройдёт дождь, воздух прогреется до +20 ˚С. 14 мая в тёмное время суток ожидаются осадки, похолодает до +10 ˚С. Днём синоптики обещают +21 ˚С, дождя не предвидится.