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Тепло и без осадков: какую погоду обещают белгородцам во вторник

17 апреля 2023, 14:08
Фото: 1MI

Во вторник в Белгородской области потеплеет до +18 ˚С

18 апреля в Белгородской области будет тепло. Ночью температура опустится до +1…+6 ˚С, а днём воздух прогреется до +13…+18 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области потеплеет. Во вторник, 18 апреля, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ожидается +1…+6 ˚С, днём потеплеет до +13…+18 ˚С.

В Белгороде без осадков. Ночью +5 ˚С. Днём воздух прогреется до +16 ˚С. В среду, 19 апреля, ночью +7 ˚С и небольшой дождь. Днём температура поднимется до +15 ˚С. При этом без осадков.

В четверг, 20 апреля, в тёмное время суток похолодает до +7 ˚С, пройдёт дождь. Днём синоптики обещают до +13 ˚С. Завершится рабочая неделя ночным дождём. Ночью в пятницу до +7 ˚С. Днём воздух прогреется до +14 ˚С.

Штормовое предупреждение: погода в Белгородской области резко ухудшится
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Осадки
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