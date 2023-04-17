Тепло и без осадков: какую погоду обещают белгородцам во вторник

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Белгородской области потеплеет. Во вторник, 18 апреля, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ожидается +1…+6 ˚С, днём потеплеет до +13…+18 ˚С.
В Белгороде без осадков. Ночью +5 ˚С. Днём воздух прогреется до +16 ˚С. В среду, 19 апреля, ночью +7 ˚С и небольшой дождь. Днём температура поднимется до +15 ˚С. При этом без осадков.
В четверг, 20 апреля, в тёмное время суток похолодает до +7 ˚С, пройдёт дождь. Днём синоптики обещают до +13 ˚С. Завершится рабочая неделя ночным дождём. Ночью в пятницу до +7 ˚С. Днём воздух прогреется до +14 ˚С.