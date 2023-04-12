Куличи, посыпка и красители: как не превратить Пасху в расстройство желудка

В ведомстве отметили, что при выборе яиц нужно смотреть на герметичность упаковки и дату сортировки на коробке, а также на места хранения продуктов — яйца должны храниться только в холоде, чтобы не размножались патогенные микроорганизмы. Внешне яйца должны быть с равномерным окрасом, правильной формы, быть гладкими и ровными. На скорлупе не должно быть повреждений, перьев, кровяных следов и птичьего помёта.