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Куличи, посыпка и красители: как не превратить Пасху в расстройство желудка

12 апреля 2023, 11:41
Фото: 1MI
В 2023 году Пасху будут отмечать 16 апреля. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты к столу и на что нужно обращать внимание.
Сюжет
Пасха

В преддверии Пасхи специалисты Роспотребнадзора дали советы, как выбрать продукты к празднику. На что стоит обратить внимание при покупке куличей, и какую посыпку лучше использовать? Ответы ниже.

Пасхальные куличи

При покупке готового кулича в магазинах и кулинариях следует обратить внимание на его состав. Если продукт качественный, при его приготовлении использовались натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Если мякоть кулича жёлтая — это хороший знак, который свидетельствует о том, что производитель использовал натуральные желтки.

Что касается верхушки кулича, она должна быть сухой. Если верхушка влажная — изделие может оказаться испорченным ещё до окончания срока годности. Также на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

При выборе готового изделия следует обращать внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, а также сведения об изготовителе. Также нужно обратить внимание на этикетку и маркировку продукции. Там должна быть следующая информация:

  • наименование пищевой продукции;
  • наименование и место нахождения изготовителя продукции;
  • дата изготовления и сроки годности;
  • условия хранения;
  • показатели пищевой ценности продукта;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

При выборе творога для пасхи нужно смотреть на наличие информации об изготовителе, сроках годности и на условия хранения. А ещё перед покупкой нужно обратить особое внимание на саму упаковку: она должна быть герметичной.

Цвет качественного творога всегда белый с кремовым оттенком, продукт должен иметь чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

Не стоит покупать творог и молочную продукцию с рук — в домашних условиях не соблюдаются требования изготовления творога.

Посыпка

По рекомендациям специалистов, отдавать предпочтение нужно куличам с натуральными украшениями. Это могут быть миндальные лепестки, орехи, сахарная пудра или глазурь. Что касается мелкой посыпки из сахара (например, сахарные жемчужины, соломка), ими можно подавиться. А ещё такая посыпка может стать причиной аллергии.

Яйца

В ведомстве отметили, что при выборе яиц нужно смотреть на герметичность упаковки и дату сортировки на коробке, а также на места хранения продуктов — яйца должны храниться только в холоде, чтобы не размножались патогенные микроорганизмы. Внешне яйца должны быть с равномерным окрасом, правильной формы, быть гладкими и ровными. На скорлупе не должно быть повреждений, перьев, кровяных следов и птичьего помёта.

Сроки хранения яиц:

  • диетические — до 7 суток;
  • столовые — от 8 до 25 дней;
  • мытые — не более 12 дней;
  • варёные яйца — не более 36 часов (хранятся обязательно в условиях холодильника).

Красители

Предпочтение следует отдавать натуральным красителям для яиц. Это, например, луковая шелуха, клюква или порошок куркумы, шпинат. Также можно воспользоваться красной капустой, виноградным соком, чёрным и зелёным чаем, кофе, ягодами черники и другими компонентами растительного происхождения.

Продукты на праздничный стол

Дали советы эксперты и касательно покупки продуктов к праздничному столу. Так, при приобретении овощей, фруктов и зелени внимательно следует осматривать товар, не покупать несозревшую продукцию, не покупать подгнившие или заплесневелые продукты. Также нужно избегать увядшей зелени. Все овощи необходимо тщательно промывать, чтобы избежать отравлений и кишечных инфекций. Тоже самое касается и свежих ягод.

Грибы следует покупать только в магазинах и обращать внимание на их внешний вид. Что касается рыбы, следует обращать внимание на её внешний вид. Если рыба солёная — не стоит приобретать продукт с покраснением мяса около позвоночника, затхлостью, налётом белых пятен или лопанием брюшка.

При покупке рыбных и любых других консервов к праздничному столу нужно осмотреть банку и убедиться, что на ней нет следов деформации, ржавых пятен или вздутия. Этикетка должна быть плотно и ровно приклеена к банке. Обязательно нужно проверить наличие маркировки на банке.

Если на столе будет красная икра, перед покупкой нужно обратить внимание на наличие маркировки и этикетки.

Хранение продуктов

Скоропортящиеся продукты следует хранить в холодильнике, отдельно от сырой продукции. Не стоит допускать хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты или духовке, так как всё это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов.

Как не переесть

Советы от Роспотребнадзора:

  • лучше ешьте часто, но маленькими порциями — это поможет ускорить обмен веществ и избежать лишнего веса;
  • при употреблении мяса или рыбы не забывайте об овощах и зелени;
  • избегайте чрезмерного употребления алкоголя;
  • в течении дня пейте воду — она вымывает вредные вещества из организма и ускоряет обмен веществ;
  • через некоторое время после еды лучше не спеша пройтись для улучшения пищеварительного процесса.

 

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#Пасха#Советы#Куличи#Яйца#Роспотребнадзор#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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