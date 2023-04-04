Белгородцы боятся обстрелов приграничных кладбищ на Пасху

В 2023 году православная Пасха отмечается 16 апреля. Многие белгородцы уже планируют, когда семьями поедут на кладбище, чтобы навестить могилы близких. Белгородка Мария попросила главу Белгородской области Вячеслава Гладкова ограничить въезд в праздничные дни на кладбище в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Из-за близости к границе и частых обстрелов это опасно.