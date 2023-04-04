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Белгородцы боятся обстрелов приграничных кладбищ на Пасху

4 апреля 2023, 16:45
Фото: 1MI
Губернатора просят закрыть кладбище в Новой Таволжанке в апреле в связи с Пасхой и традицией навещать усопших. По мнению местной жительницы, это может плохо закончиться.
Сюжет
Пасха

В 2023 году православная Пасха отмечается 16 апреля. Многие белгородцы уже планируют, когда семьями поедут на кладбище, чтобы навестить могилы близких. Белгородка Мария попросила главу Белгородской области Вячеслава Гладкова ограничить въезд в праздничные дни на кладбище в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Из-за близости к границе и частых обстрелов это опасно.

Будут ли в Новой Таволжанке пускать людей на кладбища на Пасху и Красную горку? Пожалуйста, закройте его — кладбище в 300 метрах от границы. Люди уже собрались туда ехать.
Мария, Белгородка

Губернатор чёткого ответа на этот вопрос не дал. Он сообщил, что решение будет принято позднее — накануне православного праздника. А зависеть оно будет от оперативной обстановки.

Напомним, 2 апреля в соседней Курской области на кладбище ранения получили семь человек. Четверо из них — несовершеннолетние. Семьи убирали могилы по весне, когда начался миномётный обстрел ВСУ.

Четверо детей и трое взрослых получили ранения во время обстрела в Курской области
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#Алина Харина#Белгородская область#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков#Пасха#Кладбище#Спецоперация
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