Белгородцы боятся обстрелов приграничных кладбищ на Пасху

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В 2023 году православная Пасха отмечается 16 апреля. Многие белгородцы уже планируют, когда семьями поедут на кладбище, чтобы навестить могилы близких. Белгородка Мария попросила главу Белгородской области Вячеслава Гладкова ограничить въезд в праздничные дни на кладбище в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Из-за близости к границе и частых обстрелов это опасно.
Будут ли в Новой Таволжанке пускать людей на кладбища на Пасху и Красную горку? Пожалуйста, закройте его — кладбище в 300 метрах от границы. Люди уже собрались туда ехать.
Мария, Белгородка
Губернатор чёткого ответа на этот вопрос не дал. Он сообщил, что решение будет принято позднее — накануне православного праздника. А зависеть оно будет от оперативной обстановки.
Напомним, 2 апреля в соседней Курской области на кладбище ранения получили семь человек. Четверо из них — несовершеннолетние. Семьи убирали могилы по весне, когда начался миномётный обстрел ВСУ.