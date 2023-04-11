В Белгороде продолжают готовить кладбища к Пасхе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Белгороде продолжается подготовка кладбищ к Пасхе. С проверкой на кладбище Ячнево побывал мэр Валентин Демидов.
В Ячнево — 96 тысяч захоронений. Уже сейчас здесь много посетителей, которые приводят в порядок могилы родственников.
Мэр обратился к горожанам с просьбой не откладывать уборку захоронений на последний момент. Белгородцев просят по возможности использовать мусорные пакеты.
На территории кладбища установили 30 дополнительных мусорных контейнеров. Только за 10 дней коммунальщики вывезли 1600 кубов мусора.
Кроме уборки, ведётся ремонт дорог и нанесение дорожной разметки, покраска входной группы и снабжение песком. В праздничные дни на городских кладбищах дополнительно установят биотуалеты.
Всего работы предстоит провести на 12 городских кладбищах. В мэрии сообщили, что коммунальщики будут дежурить и в праздничную ночь.