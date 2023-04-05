Уборку кладбищ в Белгороде завершат к Пасхе

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Коммунальщики в Белгороде начали уборку на кладбищах. Закончить работы должны к празднику Пасхи. В этом году православные верующие отметят её 16 апреля.
На местах уже установили 8-кубовые контейнеры, окрасили скамейки и остановки. Помимо этого, предстоит вывезти мусор, завезти песок.
На межквартальных проездах и подъездных дорогах проведут ямочный ремонт. На следующей неделе также планируется нанести разметку.
Всего работы предстоит провести на 12 городских кладбищах. В мэрии сообщили, что коммунальщики будут дежурить и в праздничную ночь.
Некоторые белгородцы тем временем просят закрыть кладбища в приграничье. Жители региона опасаются, что люди могут пострадать от обстрелов. В частности, кладбище просили закрыть в Новой Таволжанке. Власти региона ответили, что окончательное решение будет зависеть от оперативной обстановки.