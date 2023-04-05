Уборку кладбищ в Белгороде завершат к Пасхе

Некоторые белгородцы тем временем просят закрыть кладбища в приграничье. Жители региона опасаются, что люди могут пострадать от обстрелов. В частности, кладбище просили закрыть в Новой Таволжанке. Власти региона ответили, что окончательное решение будет зависеть от оперативной обстановки.