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Уборку кладбищ в Белгороде завершат к Пасхе

5 апреля 2023, 11:37
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Коммунальщикам предстоит привести в порядок все 12 городских кладбищ. Работа уже началась, сообщили в мэрии. Закончить уборку должны к 16 апреля.

Коммунальщики в Белгороде начали уборку на кладбищах. Закончить работы должны к празднику Пасхи. В этом году православные верующие отметят её 16 апреля.

На местах уже установили 8-кубовые контейнеры, окрасили скамейки и остановки. Помимо этого, предстоит вывезти мусор, завезти песок.

На межквартальных проездах и подъездных дорогах проведут ямочный ремонт. На следующей неделе также планируется нанести разметку.

Всего работы предстоит провести на 12 городских кладбищах. В мэрии сообщили, что коммунальщики будут дежурить и в праздничную ночь.

Некоторые белгородцы тем временем просят закрыть кладбища в приграничье. Жители региона опасаются, что люди могут пострадать от обстрелов. В частности, кладбище просили закрыть в Новой Таволжанке. Власти региона ответили, что окончательное решение будет зависеть от оперативной обстановки.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Белгородцы боятся обстрелов приграничных кладбищ на Пасху
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#Кладбище#Уборка#Коммунальщики#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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