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Белгородки заняли первое место в Кубке области по бодибилдингу и фитнес-бикини

7 апреля 2023, 05:31
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
В мероприятии участвовали спортсмены из 10 регионов России, отметили в региональном правительстве.

По данным пресс-службы правительства Белгородской области, в Центре молодёжных инициатив Белгорода состоялся Кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини.

Всего в турнире принимали участие 50 спортсменов из 10 регионов России. Первое общекомандное место заняла белгородская сборная, второе забрали участницы из Московской области, третье досталось команде из Воронежской области.

Отдельно в номинации фитнес-бикини проявила себя белгородка Полина Галеева, а в номинации модельный фитнес – Юлия Тимохина.

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#Александра Склярова#Фитнес-бикини#Турнир#Спорт#Новости Белгорода#Белгород
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