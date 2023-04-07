Белгородки заняли первое место в Кубке области по бодибилдингу и фитнес-бикини

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
По данным пресс-службы правительства Белгородской области, в Центре молодёжных инициатив Белгорода состоялся Кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини.
Всего в турнире принимали участие 50 спортсменов из 10 регионов России. Первое общекомандное место заняла белгородская сборная, второе забрали участницы из Московской области, третье досталось команде из Воронежской области.
Отдельно в номинации фитнес-бикини проявила себя белгородка Полина Галеева, а в номинации модельный фитнес – Юлия Тимохина.