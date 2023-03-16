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Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области

16 марта 2023, 15:17
Фото: Bel.ru
Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука «Большая охота» пройдёт в Белгородской области 8 и 9 апреля. Гостей будут ждать призы и сувениры, полиуретановые звери, полосы препятствий и многое другое. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Аналогов нет

Открытый всероссийский турнир по ЗД стрельбе из лука «Большая охота» проводится в Белгородской области с 2012 года. В этом году это уже будет 11-е по счёту соревнование — было бы больше, если бы не ковидные ограничения в 2020 году.

Заявки на участие подали порядка 200 человек практически со всей страны. Как рассказал организатор Иван Рудавин, белгородские соревнования станут одними из самых массовых в России — предыдущий рекорд поставили на чемпионате России в Муроме, собрав сразу 240 лучников.

По словам Юрия Кашникова, ответственного за направление 3Д стрельбы из лука в регионе, в этом году в Белгороде проведут не менее грандиозный турнир — аналогов у него на данный момент нет.

Дружеская атмосфера настолько затягивает людей, что мы постоянно растём. Команды приезжают большие — из трети России. Белгород — это один из регионов, где турниры по 3Д стрельбе проводятся на очень высоком уровне. И по качеству мы иногда даже превосходим официальные турниры и кубки.
Юрий Кашников

Благодаря полученному от министерства общественных коммуникаций региона гранту в 470 тыс. рублей удалось закупить множество сувениров и призов. Как заверил Рудавин, по подарку получат абсолютно все участники турнира — даже занявшие последние места.

Не помешала турниру и специальная военная операция. Единственное — пришлось перенести соревнования из привычного Шебекино в Старый Оскол, подальше от границы.

Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука перенесли в Старый Оскол из-за СВО
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Бегущий по лесу: эпичность «как в кино» и кабаны-репликанты

Те, кто смотрел «Бегущего по лезвию», наверняка помнят репликантов — искусственно созданных людей, мучающихся от неопределенности и прочих экзистенциальных проблем. Репликантам на грядущем турнире придётся мучиться только от летящих в них стрел — такова незавидная судьба полиуретановых хрюшек, сурков и медведей, закупленных для «Большого охотника», одного из этапов соревнований.

Ради него многие и приезжают. Его отличие в том, что многие мишени подвижные, как в тире. Только у нас будет в натуральную величину: поднимающиеся сурки, бегущий кабан, привязанный к тросу. Но это всё больше развлекательное.
Иван Рудавин

В том случае, если «зверь» неподвижен, двигают стрелка: лучников ждёт катание на брёвнах, плотах и прочие искусственно созданные трудности — всё для того, чтобы соревноваться было интереснее, а попасть в мишень — сложнее.

Судьба последних, к слову, весьма незавидная: выдержать полиуретановая животина может два-три турнира, после каждого из которых нужно проводить «медосмотр» — залатывать дыры. Впрочем, как рассказал Юрий Кашников, на одном из турниров поросёнок не пережил и дня — несчастного разорвали на части за сутки.

А стоит один такой немало — порядка 4000 рублей. Медведь весом в 40 килограммов обойдётся ещё дороже — за отлитого в полиуретане сохатого просят порядка 50 тыс. рублей.

Фото: Bel.ru

Что касается зрителей, то гораздо более зрелищным событием для них станет другой этап соревнований, когда целая группа лучников одномоментно выпустит множество стрел.

Мы делим участников на три категории, в зависимости от вида лука. Все они выстраиваются в линии и по команде совершают выстрел: первый, второй и третий. Это смотрится достаточно эпично, как в исторических фильмах.
Иван Рудавин

Проходят соревнования по придуманной белгородцами системе: её отличие в том, что команды не выбывают после поражения, а участвуют в спаррингах до конца — «удовольствие получают все».

Фото: Bel.ru

Потенциал есть

Президент Белгородской федерации стрельбы из лука Григорий Пономарёв отметил, что, несмотря на столь популярные соревнования, у организации нет своей площадки — тренировать новых лучников негде, «ситуация стала ещё хуже».

Сократились группы и после ковидного карантина. Те же дети, которые уже занимались спортом, с началом подготовки к ЕГЭ из него ушли — а после не вернулись. Таким образом, федерации пришлось начинать всё заново.

Тем не менее, организаторы надеются, что с помощью турнира им удастся привлечь и заинтересовать стрельбой из лука спорта как молодёжь, так и взрослых. Тем более что желающих принять участие в соревнованиях весьма много. 

3Д стрельба у нас весьма молодая. Но у Белгородской области есть опыт проведения «Большой охоты» — пострелять к нам едут даже с Новосибирска. Есть и Беларусь. Это, грубо говоря, выходные «в кругу себе подобных».
Юрий Кашников
Спортсменов из Беларуси ждут на турнире по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области
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#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Спорт#Лук#Стрельба#Большая охота#3Д стрельба из лука
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