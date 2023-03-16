Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Открытый всероссийский турнир по ЗД стрельбе из лука «Большая охота» проводится в Белгородской области с 2012 года. В этом году это уже будет 11-е по счёту соревнование — было бы больше, если бы не ковидные ограничения в 2020 году.
Заявки на участие подали порядка 200 человек практически со всей страны. Как рассказал организатор Иван Рудавин, белгородские соревнования станут одними из самых массовых в России — предыдущий рекорд поставили на чемпионате России в Муроме, собрав сразу 240 лучников.
По словам Юрия Кашникова, ответственного за направление 3Д стрельбы из лука в регионе, в этом году в Белгороде проведут не менее грандиозный турнир — аналогов у него на данный момент нет.
Дружеская атмосфера настолько затягивает людей, что мы постоянно растём. Команды приезжают большие — из трети России. Белгород — это один из регионов, где турниры по 3Д стрельбе проводятся на очень высоком уровне. И по качеству мы иногда даже превосходим официальные турниры и кубки.
Юрий Кашников
Благодаря полученному от министерства общественных коммуникаций региона гранту в 470 тыс. рублей удалось закупить множество сувениров и призов. Как заверил Рудавин, по подарку получат абсолютно все участники турнира — даже занявшие последние места.
Не помешала турниру и специальная военная операция. Единственное — пришлось перенести соревнования из привычного Шебекино в Старый Оскол, подальше от границы.
Те, кто смотрел «Бегущего по лезвию», наверняка помнят репликантов — искусственно созданных людей, мучающихся от неопределенности и прочих экзистенциальных проблем. Репликантам на грядущем турнире придётся мучиться только от летящих в них стрел — такова незавидная судьба полиуретановых хрюшек, сурков и медведей, закупленных для «Большого охотника», одного из этапов соревнований.
Ради него многие и приезжают. Его отличие в том, что многие мишени подвижные, как в тире. Только у нас будет в натуральную величину: поднимающиеся сурки, бегущий кабан, привязанный к тросу. Но это всё больше развлекательное.
Иван Рудавин
В том случае, если «зверь» неподвижен, двигают стрелка: лучников ждёт катание на брёвнах, плотах и прочие искусственно созданные трудности — всё для того, чтобы соревноваться было интереснее, а попасть в мишень — сложнее.
Судьба последних, к слову, весьма незавидная: выдержать полиуретановая животина может два-три турнира, после каждого из которых нужно проводить «медосмотр» — залатывать дыры. Впрочем, как рассказал Юрий Кашников, на одном из турниров поросёнок не пережил и дня — несчастного разорвали на части за сутки.
А стоит один такой немало — порядка 4000 рублей. Медведь весом в 40 килограммов обойдётся ещё дороже — за отлитого в полиуретане сохатого просят порядка 50 тыс. рублей.
Что касается зрителей, то гораздо более зрелищным событием для них станет другой этап соревнований, когда целая группа лучников одномоментно выпустит множество стрел.
Мы делим участников на три категории, в зависимости от вида лука. Все они выстраиваются в линии и по команде совершают выстрел: первый, второй и третий. Это смотрится достаточно эпично, как в исторических фильмах.
Иван Рудавин
Проходят соревнования по придуманной белгородцами системе: её отличие в том, что команды не выбывают после поражения, а участвуют в спаррингах до конца — «удовольствие получают все».
Президент Белгородской федерации стрельбы из лука Григорий Пономарёв отметил, что, несмотря на столь популярные соревнования, у организации нет своей площадки — тренировать новых лучников негде, «ситуация стала ещё хуже».
Сократились группы и после ковидного карантина. Те же дети, которые уже занимались спортом, с началом подготовки к ЕГЭ из него ушли — а после не вернулись. Таким образом, федерации пришлось начинать всё заново.
Тем не менее, организаторы надеются, что с помощью турнира им удастся привлечь и заинтересовать стрельбой из лука спорта как молодёжь, так и взрослых. Тем более что желающих принять участие в соревнованиях весьма много.
3Д стрельба у нас весьма молодая. Но у Белгородской области есть опыт проведения «Большой охоты» — пострелять к нам едут даже с Новосибирска. Есть и Беларусь. Это, грубо говоря, выходные «в кругу себе подобных».
Юрий Кашников