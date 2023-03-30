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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Футболисты белгородского завода ОМК успешно выступили на турнире по мини-футболу

30 марта 2023, 13:33
Фото: Максим Ярчук
Команда белгородского завода Объединенной металлургической компании впервые выступила на отраслевом турнире по мини-футболу в Москве, который собрал 24 корпоративные команды из строительной отрасли.

Турнир проводили в формате «одного дня». Команды-участницы играли в шести группах. Футболисты за отведенное время провели от четырех до семи матчей. Каждый тайм длился по восемь минут.

Спортсмены белгородского завода ОМК выиграли в группе с общим счетом 7:0 и дошли до четвертьфинала соревнований. Футбольная команда «Энергомаш» существует более 10 лет. Спортсмены ежегодно участвуют в городских и областных соревнованиях, а также в корпоративных и межзаводских турнирах.

Интересный турнир, по организации нам все понравилось. Посмотрели уровень в целом. Довольно серьезные участники — сильнейшие команды любительских лиг Москвы. Понимаем, что соревнования вполне нам по силам. Будем идти к этой цели и в следующем году штурмуем вершины «Кубка Мосстрой».
члены команды «Энергомаш».
Фото: Максим Ярчук

Белгородский завод ОМК много внимания уделяет продвижению здорового образа жизни среди сотрудников и жителей региона. Так, в апреле стартует спартакиада трудового коллектива «Кубок памяти серебряного призера олимпийских игр 1980 года Куценко Юрия Михайловича». Также завод выступит спонсором благотворительной акции «Добро не спит. ­ Добро бежит» фонда «Святое Белогорье против детского рака». Любой желающий может присоединиться и пробежать дистанцию с 1 по 12 апреля. Собранные средства будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

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#Артем Черненко#Энергомаш#ОМК Энергомаш#Белгородская область
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