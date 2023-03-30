Футболисты белгородского завода ОМК успешно выступили на турнире по мини-футболу

Белгородский завод ОМК много внимания уделяет продвижению здорового образа жизни среди сотрудников и жителей региона. Так, в апреле стартует спартакиада трудового коллектива «Кубок памяти серебряного призера олимпийских игр 1980 года Куценко Юрия Михайловича». Также завод выступит спонсором благотворительной акции «Добро не спит. ­ Добро бежит» фонда «Святое Белогорье против детского рака». Любой желающий может присоединиться и пробежать дистанцию с 1 по 12 апреля. Собранные средства будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.