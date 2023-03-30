Футболисты белгородского завода ОМК успешно выступили на турнире по мини-футболу

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Турнир проводили в формате «одного дня». Команды-участницы играли в шести группах. Футболисты за отведенное время провели от четырех до семи матчей. Каждый тайм длился по восемь минут.
Спортсмены белгородского завода ОМК выиграли в группе с общим счетом 7:0 и дошли до четвертьфинала соревнований. Футбольная команда «Энергомаш» существует более 10 лет. Спортсмены ежегодно участвуют в городских и областных соревнованиях, а также в корпоративных и межзаводских турнирах.
Интересный турнир, по организации нам все понравилось. Посмотрели уровень в целом. Довольно серьезные участники — сильнейшие команды любительских лиг Москвы. Понимаем, что соревнования вполне нам по силам. Будем идти к этой цели и в следующем году штурмуем вершины «Кубка Мосстрой».
члены команды «Энергомаш».
Белгородский завод ОМК много внимания уделяет продвижению здорового образа жизни среди сотрудников и жителей региона. Так, в апреле стартует спартакиада трудового коллектива «Кубок памяти серебряного призера олимпийских игр 1980 года Куценко Юрия Михайловича». Также завод выступит спонсором благотворительной акции «Добро не спит. Добро бежит» фонда «Святое Белогорье против детского рака». Любой желающий может присоединиться и пробежать дистанцию с 1 по 12 апреля. Собранные средства будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.