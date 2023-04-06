Время пострелять: подготовка к турниру 3Д лучников завершилась в Белгородской области

Напомним, что открытый всероссийский турнир по ЗД стрельбе из лука «Большая охота» проводится в Белгородской области с 2012 года. В этом году это уже будет 11-е по счёту соревнование: проведут его на этих выходных в Старом Осколе. Подробнее о том, что ждёт участников — в отдельном материале.