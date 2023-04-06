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Время пострелять: подготовка к турниру 3Д лучников завершилась в Белгородской области

6 апреля 2023, 14:05
Фото: Bel.ru
Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука «Большая охота» пройдёт в Старом Осколе 8 и 9 апреля. Подготовка к соревнованиям прошла успешно: по словам организатора Ивана Рудавина, пострелять по резиновым кабанам и другим животным приедут 225 человек.

Это очень большое число: для сравнения, предыдущий рекорд поставили на чемпионате России в Муроме, собрав сразу 240 лучников. Как рассказал Иван Рудавин, подготовка к турниру полностью завершилась. Изменений в организацию турнира при этом не вносили.

Мы полностью готовы. Если раньше у нас часть продукции была только на изготовлении, что-то ещё в пути было, то сейчас всё готово. Все документы подписаны, со всеми всё согласовано.
Иван Рудавин

Готовы даже сувениры и призы для участников. По словам Ивана, из Белгорода в Старый Оскол, где будет турнир, каждый раз выезжают сразу по четыре забитых до верху грузовика — везут в них мишени и прочий инвентарь. 

Готовы и участники: все взяли отпуска, отгулы и выходные, после чего подали заявку. Ждут белорусов: скорее всего, приедут они накануне, в пятницу. Приедут и представители Челябинской области.

Напомним, что открытый всероссийский турнир по ЗД стрельбе из лука «Большая охота» проводится в Белгородской области с 2012 года. В этом году это уже будет 11-е по счёту соревнование: проведут его на этих выходных в Старом Осколе. Подробнее о том, что ждёт участников — в отдельном материале. 

Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области
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