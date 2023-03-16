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Спортсмены из четырех десятков регионов примут участие в Х Югорском лыжном марафоне

16 марта 2023, 16:17
Фото: Банк "Открытие"
Свыше 2300 участников из сорока российских регионов прошли регистрацию на юбилейный, десятый Югорский лыжный марафон. Большая часть спортсменов - из Югры, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

Марафон имеет статус международного: в гонке будут состязаться гости из Казахстана и Словакии, сообщает muksun.fm

За 30 дней до мероприятия зарегистрировалось порядка 2340 человек, из них 681 спортсмен планирует преодолеть дистанцию 50 км свободным стилем, 149 - 50 км  классическим стилем. В полумарафоне будут участвовать 757 лыжников, другие выбрали короткую дистанцию в 5 км.

Больше всего участников приедут из Ханты-Мансийского АО - Югры - 1400 человек. Второе место по числу спортсменов заняла Свердловская область - 255 спортсменов. Из Тюменской области прибудут 119 лыжников. Завершают топ-5 регионов Москва, Московская область и Ямало-Ненецкий АО – по 96 человек из каждого. Они на 3 участника опередили представителей Пермского края. Томская, Омская и Новосибирская области являются традиционными «лыжными» сибирскими регионами. Их представят 78, 34 и 36 участников соответственно.

Организаторы марафона предполагают, что участников будет еще больше. По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, ожидается, что в соревнованиях примут участие свыше трех тысяч лыжников из различных регионов и государств.

Югорский лыжный марафон проходит в Ханты-Мансийске. Он организован руководством ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО - Югры при партнерстве с банком «Открытие». Впервые подобные гонки были проведены в 2013 году. В 2023 году марафон запланирован на 7-8 апреля. В течение первого дня пройдут соревнования на дистанции 50 км в классическом стиле, во второй день – на другие дистанции в свободном стиле. Регистрация производится до 6 апреля на сайте ugraloppet.ru.

Официальный информационный партнер Югорского лыжного марафона - 2023 - федеральный медиахолдинг 1MI.

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