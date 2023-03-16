Спортсмены из четырех десятков регионов примут участие в Х Югорском лыжном марафоне

Югорский лыжный марафон проходит в Ханты-Мансийске. Он организован руководством ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО - Югры при партнерстве с банком «Открытие». Впервые подобные гонки были проведены в 2013 году. В 2023 году марафон запланирован на 7-8 апреля. В течение первого дня пройдут соревнования на дистанции 50 км в классическом стиле, во второй день – на другие дистанции в свободном стиле. Регистрация производится до 6 апреля на сайте ugraloppet.ru.