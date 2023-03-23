Стала известна дата проведения киберспортивного турнира в Старом Осколе

Пройти турнир должен 8 апреля 2023 года в Старом Осколе. Длиться он будет один день, а участие в нём примут порядка 500 человек — студенты Белгородской области. До этого в документах конкретной даты не прописывали: крайней точкой был конец следующего месяца.