Стала известна дата проведения киберспортивного турнира в Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В документации о закупке утверждается, что на проведение турнира в ЦМИ Старого Оскола готов потратить 1,16 млн рублей. Ранее речь шла о похожей сумме — 1,2 млн рублей.
Пройти турнир должен 8 апреля 2023 года в Старом Осколе. Длиться он будет один день, а участие в нём примут порядка 500 человек — студенты Белгородской области. До этого в документах конкретной даты не прописывали: крайней точкой был конец следующего месяца.
Площадь зала не изменилась — 176 кв. метров. Участникам и гостям должны быть доступны при этом гардероб, кондиционер и санузел. Будет вестись прямая трансляция. Безопасность на месте должны будут обеспечить шесть работников ЧОП.
Ранее обозначенное в десять штук количество игровых компьютеров теперь не указано: их число определяется «по согласованию с заказчиком». Зато появились их предполагаемые характеристики: процессор Intel Core i5 11400f (средняя стоимость в районе 11 тыс. рублей), 16гб оперативной памяти, видеокарта Nvidia Geforce RTX 3060 (средняя цена — 30 тыс. рублей), SSD-диск на один терабайт.
Для победителей изготовят три кубка из пластика. Для участников также подготовят 100 кружек и футболок с логотипом турнира.
Кроме того, прописана услуга по организации косплей-фестиваля.
Напомним, что опубликованный ранее лот на киберспортивное мероприятие за 1,2 млн рублей затем исчез. Ситуацию прокомментировали в администрации Старооскольского округа: отмена лота не равна отмене турнира.