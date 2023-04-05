Неравная борьба с сетевиками: как выживать в новых условиях на рынке продовольствия

— В возможности демпинговать на рынке. Крупные сети могут существенно занижать цены по какой-то категории товаров, чтобы дополнительно увеличить трафик и, реализуя сопутствующие товары, по итогу выйти в плюс. Но эта история работает и в обратную сторону — все мы помним, как в прошлом году воронежская ФАС штрафовала сетевиков за создание искусственного ажиотажа и завышении цен на сахар. Сетевые магазины, конечно, дают пространство для манёвра в плане ценообразования. Но они не всегда могут дать ту клиентоориентированность и качество товара, которые вы можете найти в малом бизнесе. Масс-маркет был и будет востребован, но пик своего развития в России он уже прошёл. В ближайшее время это направление начнёт оптимизацию — уход от крупных торговых магазинов, попытка занимать меньшие площади.