Неравная борьба с сетевиками: как выживать в новых условиях на рынке продовольствия

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
17 марта в центре города на улице Пугачёва должен был закрыться один из магазинов торговой сети «Европа». Белгородцы просили не закрывать магазин из-за его важности для жителей района. Мэр Белгорода Валентин Демидов отмечал ранее, что вопрос о закрытии магазина ещё не решён — между руководством торговой сети и собственником здания шли переговоры о продлении аренды.
Позже стало известно, что руководство магазина и владельцы помещения не пришли к согласию. Что будет располагаться на освободившейся площади, пока неизвестно.
До этого в областном центре также закрылся единственный гипермаркет «Карусель». Как пояснило руководство, это произошло из-за низкой эффективности сети. Всего в стране уже закрыты 95 магазинов из 96.
Напомним, что стоимость магазина оценивали в 168 млн рублей. Как сообщал «Белгород №1», на месте «Океана» может появиться «Пятёрочка» или «Магнит».
Под эту волну попал и очередной магазин «Фермер» — недавно торговая точка закрылась на улице Чумичова. В 2008 году сообщалось, что в регионе появится около 100 магазинов торговой сети «Фермер».
Изначально особенность этой сети состояла в том, что там была представлена продукция только местных производителей и личных подсобных хозяйств. Однако к 2009 году в регионе успели открыться только 17 таких магазинов. Кроме того, сообщалось, что «Фермер» может появиться в Москве.
На днях объявление о продаже торгового здания, в котором расположен другой магазин «Фермер», появилось также на «Авито». Здание находится на улице Семашко, 40Б.
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Следует из описания к объявлению
Стоимость помещения оценили в 7 140 000 рублей.
Закрытие целой группы магазинов мало повлияло на предложение продуктов для белгородцев — закрывшиеся точки занимали небольшой сегмент рынка относительно крупных сетевиков. Но тенденция может быть опасной, если, условно, на рынке останутся одни «Магниты» да «Пятёрочки». Потому что здесь уже можно договариваться по ценам, и антимонопольщикам придётся сильно потрудиться. Если же проблемы возникнут у какой-то из крупных сетей, то может появиться угроза продовольственной безопасности.
За комментарием мы обратились к исполнительному директору «Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области» Ирине Лазник. Мы узнали, как торговля выживает в текущих экономических условиях, какой процент занимают сетевики в области и в чём их преимущество.
— Как в России небольшим магазина «у дома» конкурировать с крупными федеральными сетевыми магазинами?
— Магазины «у дома» имеют два конкурентных преимущества — расположение в шаговой доступности и скорость совершения покупки. При грамотном использовании этих качеств подобные магазины могут успешно существовать в текущей ситуации на рынке. Целевой аудитории магазинов «у дома» важно прийти и быстро приобрести необходимый товар, не тратя большое количество времени на прогулки по торговому залу или ожидая своей очереди на многочисленных кассах. Ещё одним из факторов успеха является чёткое определение ключевых категорий товаров, необходимых покупателю. В магазинах «у дома» нет нужды выставлять десятки вариантов товара по одной позиции, достаточно двух-трёх самых ходовых. При соблюдении всех этих факторов подобные магазины могут вполне успешно занимать свою нишу на рынке торговли.
Как отметила Ирина Лазник, ссылаясь на данные Белгородоблстата, в 2022 году в Белгородской области доля товарооборота розничной торговли сетевых магазинов относительно оборота остальных продавцов составила в среднем 34,3%, а в некоторых районах достиг значения более 50%.
— В чём заключается преимущество сетевиков перед небольшими местными магазинами и ярмарками?
— В возможности демпинговать на рынке. Крупные сети могут существенно занижать цены по какой-то категории товаров, чтобы дополнительно увеличить трафик и, реализуя сопутствующие товары, по итогу выйти в плюс. Но эта история работает и в обратную сторону — все мы помним, как в прошлом году воронежская ФАС штрафовала сетевиков за создание искусственного ажиотажа и завышении цен на сахар. Сетевые магазины, конечно, дают пространство для манёвра в плане ценообразования. Но они не всегда могут дать ту клиентоориентированность и качество товара, которые вы можете найти в малом бизнесе. Масс-маркет был и будет востребован, но пик своего развития в России он уже прошёл. В ближайшее время это направление начнёт оптимизацию — уход от крупных торговых магазинов, попытка занимать меньшие площади.
Ирина Лазник также отметила, что сейчас отличное время развивать рыночно-ярмарочную сеть, поддерживать местных производителей, делать ставку на качество и натуральность продукции, выводить на рынок не массовый продукт, а раскрывать эксклюзивность производителей: «Наша Ассоциация ведёт активную работу именно в этих направлениях».
— Почему в нашем регионе идея с продуктами местных производителей не прижилась?
— В этом вопросе мы с вами можем поспорить. Продукты местных производителей очень популярны и востребованы, однако это работает не в сетевом формате, а как раз в формате рынков и ярмарок. Здесь наверняка играет роль и потребительская привычка покупателей идти за натуральными продуктами на рынок и вопрос логистики и затрат для производителя. Ключевая особенность продукции местных производителей — это как раз натуральность продукции, а, следовательно, короткий срок хранения. Фермер произвёл продукт, привёз его на рынок, реализовал в короткий срок. И эта система у нас успешно работает.
Посмотрим на пример Центрального рынка в Белгороде: в торговых рядах приписка к продукции «Корочанские», «Борисовские», «Яковлевские» и прочие — это уже устоявшийся бренд. На рынке действует своя лаборатория качества, ежедневно проверяющая реализуемые товары на соответствие всем требованиям. Мы уверены, что для реализации продукции местных производителей именно рыночно-ярмарочная модель была и будет оставаться доминирующей. Мода на то, чтобы подогнать всё в «сетевой формат» будет сходить на нет и по итогу займёт свою долю рынка.
Также мы узнали у Ирины Лазник, как торговля выживает в новых экономических условиях. Как отметила эксперт, торговля существует в любых условиях, так как большая её часть сосредоточена на покрытии ежедневных человеческих потребностей.
Людям всегда нужно питаться, одеваться, обустраивать быт. Внешние события, разумеется, всегда вызывают колебания в потребительском спросе, но эти колебания краткосрочны. Люди быстро подстраиваются под меняющуюся реальность, вслед за ними трансформируется и торговля. На место выпадающих товаров и брендов приходят другие, импортозамещение даёт свои результаты. Сейчас нельзя сказать, что по каким-то категориям потребительских товаров мы испытываем дефицит. Стратегия продовольственной безопасности работает, на рынок выходят новые производители товаров.
Ирина Лазник
Сейчас в регионе развивается фермерская торговля и задействовано достаточное количество программ по поддержке личных подсобных хозяйств, подчёркивает эксперт. «Ассоциация рынков и ярмарок Белгородской области» также мотивирует своих членов содействовать в поддержке малых хозяйств.