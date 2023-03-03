Белгород остался без «Карусели»

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Владелец сети гипермаркетов — компания X5 Group, которая также руководят сетями супермаркетов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», закрывает «Карусели» по всей России.
Такое решение объясняют политикой компании. Всего в стране уже закрыты 95 магазинов из 96, в том числе единственный магазин в Белгородской области, работавший в ТРК «Сити Молл».
На месте закрытого гипермаркета в торгово-развлекательном комплексе появится новый. Из-за коммерческой тайны владельца торговой точки не называют.
Ранее у ТРК были вопросы к гипермаркету «Карусель» по поводу ограниченной выкладки товара.
Если магазин «Карусель» закрылся и на его месте будет новый, то с супермаркетом «Европа» всё немного сложнее. Белгородцы полагают, что торговая точка может закрыться из-за высокой арендной платы. Горожане опасаются, что останутся без доступных аптек и продуктовых магазинов.