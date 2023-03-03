Белгород остался без «Карусели»

Если магазин «Карусель» закрылся и на его месте будет новый, то с супермаркетом «Европа» всё немного сложнее. Белгородцы полагают, что торговая точка может закрыться из-за высокой арендной платы. Горожане опасаются, что останутся без доступных аптек и продуктовых магазинов.