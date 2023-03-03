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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 08:42

Белгород остался без «Карусели»

3 марта 2023, 07:25
Фото: Bel.ru

Гипермаркет «Карусель» закрывается в Белгороде

Гипермаркеты «Карусель» закрываются по всей России. Белгородская область не стала исключением. На месте закрытого магазина откроют другой, пишет «Открытый Белгород».

Владелец сети гипермаркетов — компания X5 Group, которая также руководят сетями супермаркетов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», закрывает «Карусели» по всей России.

Такое решение объясняют политикой компании. Всего в стране уже закрыты 95 магазинов из 96, в том числе единственный магазин в Белгородской области, работавший в ТРК «Сити Молл».

На месте закрытого гипермаркета в торгово-развлекательном комплексе появится новый. Из-за коммерческой тайны владельца торговой точки не называют.

Ранее у ТРК были вопросы к гипермаркету «Карусель» по поводу ограниченной выкладки товара.

Если магазин «Карусель» закрылся и на его месте будет новый, то с супермаркетом «Европа» всё немного сложнее. Белгородцы полагают, что торговая точка может закрыться из-за высокой арендной платы. Горожане опасаются, что останутся без доступных аптек и продуктовых магазинов.

В «Сити Молле» раскритиковали гипермаркет «Карусель» за ограниченную выкладку товара
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#Ольга Аксёнова#Карусель#Гипермаркет#Сити молл#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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