Кому торговый центр? В Белгороде не покупают дорогую коммерческую недвижимость

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На 6 марта в областном центре, судя по данным открытой базы по продаже недвижимости, разместили более 100 объявлений. С молотка уходят офисы, торговые площади, помещения под общепит и свободного назначения и даже готовый бизнес.
В качестве примера приведём самые известные объекты, которые выставили на продажу в Белгороде. Один из них — нефтеперерабатывающий завод на ул. Розы Люксембург. Площадь — 20 000 м². В объявлении сказано, что нефтебаза полностью готова оказывать услуги по продаже, приёму, хранению и отгрузке светлых, тёмных нефтепродуктов ж/д и автомобильным транспортом. Там установлено импортное и отечественное оборудование. Завод ввели в эксплуатацию в 2013 году, а модернизировали в 2018-м. За имущество продавец просит 1,2 млрд рублей.
На продажу также выставили здание торгового центра «Спутник Стиль» на ул. Магистральная. За помещение площадью 28 408 м² хотят получить 350 млн рублей. Купить предлагают и ТЦ «Спутник интерьер». Двухэтажное здание площадью 18 062,6 м² оценили в 275 млн рублей.
Среди предложений по продаже готового бизнеса — гостиничный комплекс «Белогорье» на берегу белгородского водохранилища. Комплекс вместе с земельным участком продают за 240 млн рублей. Речь идёт о здании бассейна, спортивной базе, беседках и кафе. Напомним, имущество принадлежит дочери Геннадия Шипулина и жене депутата и бывшего спортдиректора волейбольного клуба «Белогорье» Яне Хтей.
За 225 млн рублей продают и бизнес-центр «Столыпинъ». Это девятиэтажное торгово-офисное здание площадью 3851 м². В объявлении указано, что заполняемость БЦ практически всегда 100%, а земля и строение находятся в собственности.
С молотка уходит и гостинично-ресторанный комплекс, состоящий из ресторанов «Чёрная утка» и «Гуси-Лебеди», беседки, веранды, детской комнаты и четырёхзвёздочного загородного отеля «Royal». За всё это площадью 3000 м² хотят получить 220 млн рублей.
Продается в Белгороде и действующий премиальный супермаркет «Океан». Площадь — 2 472 м². Стоимость — 168 млн рублей.
За 150 млн рублей на продажу выставили действующую бизнес-гостиницу «Аустерия». В гостинице — ресторан, бар, 27 номеров, а на заднем дворе — беседки, зона для выездной регистрации браков и банкетный зал.
С молотка уходит помещение в центре Белгорода, где находится магазин «Технопарк». Площадь — 868,9 м². За своё имущество продавец хочет получить 148 млн рублей.
Выставлено на продажу торговое трёхэтажное здание «Пассаж» у центрального рынка. В объявлении сказано, что там можно разместить магазины различного назначения, бутики, салоны. Площадь — 2 400 м². Стоимость — 120 млн рублей. По данным выписки из Единого государственного реестра недвижимости, с 2020 года здание принадлежит компании «Строитель».
Одно из самых дорогих помещений находится в центре Белгорода. Девять кабинетов с водой и панорамными окнами оценили в 1,9 млрд рублей.
Среди самых дешёвых предложений — трёхэтажное здание с парковкой на улице Супруновская. Стоимость 300 м² составляет 30 млн рублей.
Как рассказал «Бел.Ру» руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский, в Белгороде стали чаще продавать коммерческую недвижимость. При этом продают объекты во всех районах областного центра.
Продают абсолютно любые объекты: например, на продажу выставляют производственные базы и салоны красоты. Акцентов на определённую недвижимость нет. Кому срочно нужно продать — цену снижают. Такие объекты продаются. Если кто-то не спешит продать, держит цену высокую, но недвижимость при этом не продаётся.
Александр Мильский
В качестве примера можно вспомнить здание клуба «Форум». В 2021 году его продавали за 130 млн рублей, а в 2022 году цену снизили до 95 млн рублей. Имущество принадлежит Фуглаевым.
Мильский отметил, что по аналогии с продажей элитной недвижимости коммерческие объекты продают из-за боязни утраты или намерений вложить вырученные деньги от продажи в покупку другой недвижимости.
Напомним, ранее стало известно, что белгородцы стали чаще продавать элитную недвижимость. Подробнее читайте в нашем материале.