Кому торговый центр? В Белгороде не покупают дорогую коммерческую недвижимость

В качестве примера приведём самые известные объекты, которые выставили на продажу в Белгороде. Один из них — нефтеперерабатывающий завод на ул. Розы Люксембург. Площадь — 20 000 м². В объявлении сказано, что нефтебаза полностью готова оказывать услуги по продаже, приёму, хранению и отгрузке светлых, тёмных нефтепродуктов ж/д и автомобильным транспортом. Там установлено импортное и отечественное оборудование. Завод ввели в эксплуатацию в 2013 году, а модернизировали в 2018-м. За имущество продавец просит 1,2 млрд рублей.