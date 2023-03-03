История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?

Кроме того, после начала СВО из Белгорода ушли многие компании и магазины. Например, перестал работать «Леруа Мерлен» в областном центре. Впрочем, с конкретно этим магазином связано множество странных историй. Например, сперва убрали вывеску со здания, а через день вернули. Кроме того, утверждалось, что не будет работать магазин всего месяц — якобы из-за сбоя программного обеспечения. Но прошёл уже год, а свои двери «Леруа» так и не открыл. Из всех онлайн-справочников магазин также пропал — торговый центр считается закрытым.