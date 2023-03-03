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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:32

История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?

3 марта 2023, 11:29
Фото: Bel.ru
Расположенный в «Сити Молле» магазин «Карусель» закрывается в Белгороде. Объясняем, почему так вышло, связаны ли с этим санкции и какое будущее ждёт теперь торговый центр.

Почему закрывается «Карусель»?

Гипермаркет «Карусель» расположен в торговом центре «Сити Молл» Белгорода. С 1 марта магазин закрыт: вход в него закрывают большие металлические двери, но вывеска ещё осталась.

На самом деле, новость эта не нова: о закрытии гипермаркетов по всей России стало известно ещё в 2019 году. Как заявил генеральный директор INFOLine Иван Федяков, всё дело в низкой эффективности сети. 

Даже с точки зрения управления сетью, «Карусель» фактически «висела» на балансе у «Перекрёстка». Для сети супермаркетов, которые, всё-таки, работают в ином формате, это было обузой, эффективного управления не получалось.
Иван Федяков

Таким образом, к введённым с начала спецоперации санкциям закрытие магазина не имеет никакого отношения. Так, всего в стране уже закрыты 95 магазинов из 96.

Не стал исключением и Белгород. Перед закрытием в «Карусели» несколько дней подряд были большие скидки: очевидцы отметили, что к вечеру полки супермаркета оставались пустыми. Так, с 27 по 28 февраля скидка на все товары, кроме алкоголя, составила 80%.

Фото: 1MI

Отметим, что в «Сити Молле» «Карусель» открылась 30 апреля 2010 года. Площадь магазина составила 10 тыс. кв. м: как сообщили тогда в пресс-службе ТРЦ, это порядка 60 волейбольных площадок.

Ассортимент магазина составлял 30 тыс. наименований. В «Карусели» продавались продукты, промышленные товары, бытовая техника, товары для дома, для детей и животных.

На то время «Карусель» была лидером на рынке и по оборотам, и по темпам развития, надёжным партнёром «Сити Молла» и работодателем для 250 сотрудников. Это была история длиною почти в 13 лет.
пресс-служба ТРЦ
Белгород остался без «Карусели»
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Что будет вместо «Карусели»?

На месте закрытого гипермаркета в торгово-развлекательном комплексе появится новый. Из-за коммерческой тайны владельца торговой точки пока не называют. Скорее всего, это тоже будет какой-то продуктовый магазин.

Отметим, что компания X5 Group, ответственная за «Карусели», также руководит сетями супермаркетов «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Возможно, новый магазин будет принадлежать к одной из них — но это лишь догадки.

Также заметим, что ранее «Сити Молл» раскритиковал «Карусель» за ограниченную выкладку товара. Утверждалось, что компания Х5 Group нарушает условия договора аренды и интересы посетителей ТРК.

В «Сити Молле» раскритиковали гипермаркет «Карусель» за ограниченную выкладку товара
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Закроется ли «Европа» в Белгороде?

Также в сети стала распространяться информация о возможном закрытии супермаркета «Европа» на улице Пугачёва. Местные жители выступили с критикой такого решения: жалоба дошла до мэра Валентина Демидова.

По словам градоначальника, власти не могут вмешиваться в дела бизнеса, но вопрос держится на контроле, ведь в мэрии понимают важность объекта.

Одна из возможных причин закрытия, по словам якобы сотрудников магазина, - в том, что арендодатель внезапно в два раза поднял аренду.

Отметим, что всего в Белгороде два супермаркета «Европа». Ещё один расположен на Белгородском проспекте.

Жители Белгорода против закрытия «Европы»
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Какие магазины закрылись из-за санкций и СВО?

Рост арендной платы — не единственная проблема, с которой столкнулся белгородский бизнес. Предприниматели жалуются на отток клиентов, невозможность получить кредит или страховку. Из-за этого бизнесмены теряют своё имущество из-за обстрелов, не могут попасть на свои объекты, а подобные случаи не признаются страховыми, рассказал бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев.

Проблемы сейчас испытывают и продавцы пиротехники: запрет на продажу пиротехники в Белгородской области продлили как минимум до апреля. Исключение, как и в новогодние праздники, сделали только для хлопушек и бенгальских огней. Но, по словам тех же продавцов салютов, на них «далеко не уедешь».

Кроме того, после начала СВО из Белгорода ушли многие компании и магазины. Например, перестал работать «Леруа Мерлен» в областном центре. Впрочем, с конкретно этим магазином связано множество странных историй. Например, сперва убрали вывеску со здания, а через день вернули. Кроме того, утверждалось, что не будет работать магазин всего месяц — якобы из-за сбоя программного обеспечения. Но прошёл уже год, а свои двери «Леруа» так и не открыл. Из всех онлайн-справочников магазин также пропал — торговый центр считается закрытым.

Прекратили в Белгородской области свою работу и бренды, например, «Адидас». На месте одноименного магазина в центре не так давно открылся ресторан итальянской кухни. Ушли также H&M, вместо которого теперь Gloria Jeans. Интересно, но заявивший об уходе испанский бренд одежды Mango в Белгороде работу свою продолжил — магазин продолжает поставлять новую коллекцию одежды.

Перестал работать по всей России и магазин мебели «Икеа». Тем не менее, белгородцам пока что доступны какие-то товары знаменитой фирмы: их выкупил «Яндекс». Но они быстро заканчиваются: например, уже тяжело найти знаменитую плюшевую акулу «Блохэй».

Белгородцам вновь стали доступны товары из IKEA. Надолго ли?
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