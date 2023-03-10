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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Супермаркет «Океан» в Белгороде могут закрыть

10 марта 2023, 13:09
Фото: "Циан"

На месте премиального «Океана» в Белгороде может появиться «Магнит» или «Пятёрочка»

Премиальный магазин на улице Костюкова принадлежит небезызвестной семье бизнесменов Фуглаевых. Торговая точка долгое время продавалась, а теперь закрывается, пишет Telegram-канал «Белгород №1» со ссылкой на собственные источники.

Супермаркет «Океан» на улице Костюкова в Белгороде, судя по всему, закрывается. Принадлежит торговая точка семье бизнесменов Фуглаевых. Магазин долгое время продавали, а теперь закрывают.

По данным «Белгород №1», на его месте откроется «Пятёрочка» или «Магнит». Площадь «Океана» составляет 2472 м², а продавали его за 168 млн рублей.

Ранее стало известно, что империю четы Фуглаевых в Белгороде распродают. На продажу выставили торгово-офисные центры, производства, склады и другую недвижимость, в том числе и ТЦ.

В Белгородской области распродают империю Фуглаевых
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