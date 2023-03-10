Супермаркет «Океан» в Белгороде могут закрыть

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Супермаркет «Океан» на улице Костюкова в Белгороде, судя по всему, закрывается. Принадлежит торговая точка семье бизнесменов Фуглаевых. Магазин долгое время продавали, а теперь закрывают.
По данным «Белгород №1», на его месте откроется «Пятёрочка» или «Магнит». Площадь «Океана» составляет 2472 м², а продавали его за 168 млн рублей.
Ранее стало известно, что империю четы Фуглаевых в Белгороде распродают. На продажу выставили торгово-офисные центры, производства, склады и другую недвижимость, в том числе и ТЦ.