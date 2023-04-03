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ВСУ с помощью беспилотников атаковали Брянскую область

3 апреля 2023, 19:43
Фото: 1MI
Повреждено здание военкомата, сообщил губернатор Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на своей странице в соцсетях о состоявшейся атаке со стороны ВСУ на Севский район. С помощью беспилотников был атакован районный военкомат.

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области
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#Александра Склярова#Беспилотник#Военкомат#Происшествия#Брянская область#Александр Богомаз
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