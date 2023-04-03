ВСУ с помощью беспилотников атаковали Брянскую область

Posted Вчера, 19:43
Published Вчера, 19:43
Modified Вчера, 19:45
Updated Вчера, 19:45
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на своей странице в соцсетях о состоявшейся атаке со стороны ВСУ на Севский район. С помощью беспилотников был атакован районный военкомат.
ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области