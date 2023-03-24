Беспилотники атаковали три района Белгородской области

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Беспилотники накануне атаковали сразу три района Белгородской области. Обошлось без пострадавших. Один из БПЛА взорвался в воздухе. Его, по данным канала, пытались посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Около 14:00 два украинских беспилотника сбросили два снаряда в Валуйском городском округе. Спустя час атаке подвергся Грайворонский горокруг.
Ещё спустя два часа силами РЭБ перехватили дрон в Белгородском районе. Он взорвался в воздухе. Около 21:00 другой беспилотник всё же сбросил снаряд неподалёку от одного из сёл.
О сбитом квадрокоптере ВСУ и взрыве в результате падения также сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 14 марта над Белгородским районом было громко. Система ПВО сбила дрон. Тогда тоже никто не пострадал.