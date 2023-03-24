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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Беспилотники атаковали три района Белгородской области

24 марта 2023, 06:48
Фото: 1MI

Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области

Один из дронов взорвался в воздухе, ещё один перехватили. Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Baza.
Сюжет
СВО

Беспилотники накануне атаковали сразу три района Белгородской области. Обошлось без пострадавших. Один из БПЛА взорвался в воздухе. Его, по данным канала, пытались посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Около 14:00 два украинских беспилотника сбросили два снаряда в Валуйском городском округе. Спустя час атаке подвергся Грайворонский горокруг.

Ещё спустя два часа силами РЭБ перехватили дрон в Белгородском районе. Он взорвался в воздухе. Около 21:00 другой беспилотник всё же сбросил снаряд неподалёку от одного из сёл.

О сбитом квадрокоптере ВСУ и взрыве в результате падения также сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, 14 марта над Белгородским районом было громко. Система ПВО сбила дрон. Тогда тоже никто не пострадал.

ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Валуйский горокруг#Грайворонский горокруг#Происшествия#БПЛА#Беспилотник#Дрон#Спецоперация#СВО
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