Ночью над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника самолётного типа. Система противовоздушной обороны сбила БПЛА в небе в Грайворонском горокруге, недалеко от границы с Украиной.
Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.
Поздно вечером 30 марта жители Белгорода и области сообщали о громких звуках. Как оказалось, так называемые бахи были связаны с работой Вооружённых сил России. Позже поступила информация о прилётах по харьковским объектам.