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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Ночью над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

31 марта 2023, 06:43
Фото: 1MI

SHOT: Белгородскую область пытались атаковать БПЛА самолётного типа

В Грайворонском горокруге ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
Пво

Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника самолётного типа. Система противовоздушной обороны сбила БПЛА в небе в Грайворонском горокруге, недалеко от границы с Украиной.

Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Поздно вечером 30 марта жители Белгорода и области сообщали о громких звуках. Как оказалось, так называемые бахи были связаны с работой Вооружённых сил России. Позже поступила информация о прилётах по харьковским объектам.

Белгородцы услышали бахи, в Харькове прилёты
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#Ольга Аксёнова#ВСУ#Беспилотник#БПЛА#Пво#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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