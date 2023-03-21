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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

ВСУ снова атаковали с беспилотника нефтепровод в Брянской области

21 марта 2023, 12:26
Фото: 1MI
Под ударом оказалась территория НПС «Новозыбков» АО «Транснефть», пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Противник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» АО «Транснефть». Никто не пострадал.

Как уточнил глава региона, оперативные службы работают на месте. Подачу электроэнергии в населённые пункты Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка временно отключили.

Уточняется, что это связано с обеспечением безопасности проводимых специальных мероприятий. Когда оперативно-следственные действия завершатся, подачу электроэнергии возобновят.

Напомним, накануне в Белгородской области под обстрел попало приграничное село Терезовка. Населённый пункт находится в Шебекинском горокруге. Жителей попросили незамедлительно пройти в укрытия.

Обстрел возобновился: в белгородском приграничье снова неспокойно
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#Александр Богомаз#Наталья Корявых#Белгородская область#Брянская область#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Нефтепровод#БПЛА
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