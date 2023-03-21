ВСУ снова атаковали с беспилотника нефтепровод в Брянской области

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Противник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» АО «Транснефть». Никто не пострадал.
Как уточнил глава региона, оперативные службы работают на месте. Подачу электроэнергии в населённые пункты Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка временно отключили.
Уточняется, что это связано с обеспечением безопасности проводимых специальных мероприятий. Когда оперативно-следственные действия завершатся, подачу электроэнергии возобновят.
Напомним, накануне в Белгородской области под обстрел попало приграничное село Терезовка. Населённый пункт находится в Шебекинском горокруге. Жителей попросили незамедлительно пройти в укрытия.