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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Беспилотник с устройством для сброса снарядов нашли на белгородском кладбище

31 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
Первым БПЛА увидел мужчина, отвечающий за уборку на территории, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости». Находкой оказался коптер DJI Mavic 3 с устройством для сброса снарядов. Беспилотник теперь изучают спецслужбы.
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СВО

В Белгородской области на кладбище обнаружили беспилотник. Его нашёл человек, отвечающий за уборку территории. Мужчина сразу обратился в полицию.

Прибывшие на место военные установили, что это коптер DJI Mavic 3. К нему было прикреплено устройство для сброса снарядов.

Находку сейчас изучают спецслужбы.

Минувшей ночью, как сообщили в Telegram-канале SHOT, украинский беспилотник пытался атаковать Грайворонский горокруг. Не вышло: сработала система ПВО. БПЛА самолётного типа сбили. Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Добавим, что на прошлой неделе беспилотники ВСУ атаковали три района Белгородской области.

Беспилотники атаковали три района Белгородской области
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#Беспилотник#Кладбище#БПЛА#Спецслужбы#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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