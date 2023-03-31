Беспилотник с устройством для сброса снарядов нашли на белгородском кладбище

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В Белгородской области на кладбище обнаружили беспилотник. Его нашёл человек, отвечающий за уборку территории. Мужчина сразу обратился в полицию.
Прибывшие на место военные установили, что это коптер DJI Mavic 3. К нему было прикреплено устройство для сброса снарядов.
Находку сейчас изучают спецслужбы.
Минувшей ночью, как сообщили в Telegram-канале SHOT, украинский беспилотник пытался атаковать Грайворонский горокруг. Не вышло: сработала система ПВО. БПЛА самолётного типа сбили. Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений.
Добавим, что на прошлой неделе беспилотники ВСУ атаковали три района Белгородской области.