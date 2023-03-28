Систему оповещения проверят в Белгороде 29 марта

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В городской администрации анонсировали проверку системы оповещения населения. Мероприятие запланировано на 11:00 29 марта. Это займёт три минуты. Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось о проверке систем оповещения в ряде муниципалитетов региона. В это время будет транслироваться голосовое сообщение. Жителей призывают не паниковать.
Сегодня, 28 марта, в первой половине дня включали сирены в Шебекинском городском округе. В регионе продолжают работу над усовершенствованием системы оповещения граждан.