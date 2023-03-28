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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Систему оповещения проверят в Белгороде 29 марта

28 марта 2023, 13:05
Фото: Bel.ru
Проверка запланирована на 11:00. Она продлится три минуты. В это время включат сирены и голосовые сигналы оповещения, сообщили в мэрии.

В городской администрации анонсировали проверку системы оповещения населения. Мероприятие запланировано на 11:00 29 марта. Это займёт три минуты. Спасатели просят горожан сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось о проверке систем оповещения в ряде муниципалитетов региона. В это время будет транслироваться голосовое сообщение. Жителей призывают не паниковать.

Сегодня, 28 марта, в первой половине дня включали сирены в Шебекинском городском округе. В регионе продолжают работу над усовершенствованием системы оповещения граждан.

Сирены и громкоговорители вновь включат в Белгородской области
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#Город#Новости Белгорода#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Система оповещения#Громкоговорители
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