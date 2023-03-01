Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Сигнал тревоги раздался в 10:40. Слышно его было как в центре, так и в районе Харгоры, но значительно хуже. По некоторым улицам проехали также машины с громкоговорителями.
Что касается других городов области, то в Борисовском районе проверка проходила с 10:00 до 12:00, в Губкинском горкруге — с 10:40 до 11:00, в Старооскольском горокруге — с 10:00 до 17:30, Чернянском районе — с 10:00 до 11:00, Валуйском горокруге — с 10:00 до 11:00.
К плановой проверке жители Белгорода отнеслись спокойно. В центральной части города люди продолжали заниматься своими делами, лишь изредка поднимая голову вверх, пытаясь определить, откуда идёт звук. Дети же, казалось, отнеслись к тревожным звукам с повышенным энтузиазмом: заслышав сирену, ребята начали бегать по кругу и прыгать, играя и подражая чему-то.
«Дай бог проверяют! Но говорить об этом я с вами не хочу», — прокомментировала ситуацию «Бел.Ру» пожилая белгородка.
Поступали в редакцию и жалобы. Так, утверждалось, что сирену не было слышно в Севрюково и Новосадовом, а также на Молодёжной. Что касается СМС-оповещений, которые также должны были прийти по плану, то жаловались и на них: якобы пришли они через час после первого тревожного сигнала. Впрочем, это уже не в первый раз.