Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны

Поступали в редакцию и жалобы. Так, утверждалось, что сирену не было слышно в Севрюково и Новосадовом, а также на Молодёжной. Что касается СМС-оповещений, которые также должны были прийти по плану, то жаловались и на них: якобы пришли они через час после первого тревожного сигнала. Впрочем, это уже не в первый раз.