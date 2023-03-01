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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны

1 марта 2023, 09:09
Фото: Bel.ru

Сирены и системы оповещения проверили в Белгороде

1 марта жители Белгорода и районов области услышали сирену и звуки системы оповещения: проверка была плановой и попала на видео.

Сигнал тревоги раздался в 10:40. Слышно его было как в центре, так и в районе Харгоры, но значительно хуже. По некоторым улицам проехали также машины с громкоговорителями. 

Что касается других городов области, то в Борисовском районе проверка проходила с 10:00 до 12:00, в Губкинском горкруге — с 10:40 до 11:00, в Старооскольском горокруге — с 10:00 до 17:30, Чернянском районе — с 10:00 до 11:00, Валуйском горокруге — с 10:00 до 11:00.

Видео: Bel.ru
Видео: Bel.ru

К плановой проверке жители Белгорода отнеслись спокойно. В центральной части города люди продолжали заниматься своими делами, лишь изредка поднимая голову вверх, пытаясь определить, откуда идёт звук. Дети же, казалось, отнеслись к тревожным звукам с повышенным энтузиазмом: заслышав сирену, ребята начали бегать по кругу и прыгать, играя и подражая чему-то.

«Дай бог проверяют! Но говорить об этом я с вами не хочу», — прокомментировала ситуацию «Бел.Ру» пожилая белгородка.

Поступали в редакцию и жалобы. Так, утверждалось, что сирену не было слышно в Севрюково и Новосадовом, а также на Молодёжной. Что касается СМС-оповещений, которые также должны были прийти по плану, то жаловались и на них: якобы пришли они через час после первого тревожного сигнала. Впрочем, это уже не в первый раз.

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