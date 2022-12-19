«Вызывает раздражение». Гладков раскритиковал СМС-оповещение об обстрелах Белгорода

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, во время вчерашнего обстрела Белгорода СМС-сообщения о необходимости пройти в укрытия пришли людям через 40 минут или даже полтора часа после начала ведения огня. Гладков отметил, что ничего, кроме раздражения и смеха, это не вызвало.