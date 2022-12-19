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«Вызывает раздражение». Гладков раскритиковал СМС-оповещение об обстрелах Белгорода

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
Неэффективную и «вызывающую раздражение» систему СМС-оповещений об обстрелах губернатор Вячеслав Гладков обсудил во время оперсовещания с правительством Белгородской области.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, во время вчерашнего обстрела Белгорода СМС-сообщения о необходимости пройти в укрытия пришли людям через 40 минут или даже полтора часа после начала ведения огня. Гладков отметил, что ничего, кроме раздражения и смеха, это не вызвало.

Это вызывает раздражение у людей. Вызывает массу вопросов. И эффективность их в целом, СМС-сообщений, достаточно низкая. Мы начинаем реагировать после того, как взрыв уже раздался на земле. Обстрела в течение длительного времени не происходило, массовое распространение о необходимости идти в укрытие вызвало больше паники и дополнительных проблем.
Вячеслав Гладков

Но, с другой стороны, Гладков отметил, что длительность обстрела предугадать нельзя — в некоторых ситуациях такого рода СМС могут быть полезными. Тем не менее, качественные работы по «перезагрузке» системы оповещения необходимо провести в ближайшие сроки.

В Шебекино хорошо отработали в сентябре. Сейчас мы имеем с вами, с моей точки зрения, неэффективную систему.
Вячеслав Гладков

Гладков потребовал поднять сегодня во второй половине дня вопрос в оперштабе, задействовав МЧС, Минобороны и правительство. Одним из вариантов замены может стать голосовое оповещение и использование сирен.

Напомним, что 18 декабря Белгородскую область обстреляли со стороны Украины. Днём в Белгороде и районе сработала система ПВО. Один мужчина погиб, он приехал работать на птицефабрику «Ясные Зори» из Тамбова. Ещё десятерых ранило. 

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#Общество#Операция на Украине#Губернатор#Белгородская область#Белгород#Обстрел ВСУ#Смс-рассылка#МЧС#Вячеслав Гладков#Артем Черненко
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