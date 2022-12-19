«Вызывает раздражение». Гладков раскритиковал СМС-оповещение об обстрелах Белгорода

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, во время вчерашнего обстрела Белгорода СМС-сообщения о необходимости пройти в укрытия пришли людям через 40 минут или даже полтора часа после начала ведения огня. Гладков отметил, что ничего, кроме раздражения и смеха, это не вызвало.
Это вызывает раздражение у людей. Вызывает массу вопросов. И эффективность их в целом, СМС-сообщений, достаточно низкая. Мы начинаем реагировать после того, как взрыв уже раздался на земле. Обстрела в течение длительного времени не происходило, массовое распространение о необходимости идти в укрытие вызвало больше паники и дополнительных проблем.
Вячеслав Гладков
Но, с другой стороны, Гладков отметил, что длительность обстрела предугадать нельзя — в некоторых ситуациях такого рода СМС могут быть полезными. Тем не менее, качественные работы по «перезагрузке» системы оповещения необходимо провести в ближайшие сроки.
В Шебекино хорошо отработали в сентябре. Сейчас мы имеем с вами, с моей точки зрения, неэффективную систему.
Вячеслав Гладков
Гладков потребовал поднять сегодня во второй половине дня вопрос в оперштабе, задействовав МЧС, Минобороны и правительство. Одним из вариантов замены может стать голосовое оповещение и использование сирен.
Напомним, что 18 декабря Белгородскую область обстреляли со стороны Украины. Днём в Белгороде и районе сработала система ПВО. Один мужчина погиб, он приехал работать на птицефабрику «Ясные Зори» из Тамбова. Ещё десятерых ранило.