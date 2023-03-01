СМС-оповещения о включении сирен некоторым белгородцам пришли с большим опозданием

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В районах и горокругах Белгородской области сегодня состоялась проверка систем оповещения населения. Начало, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, запланировали на время около 10:40.
В приложении от МЧС белгородцев своевременно предупредили о проверке и попросили не паниковать. Тем временем с СМС-оповещением местами возникли проблемы.
Так, некоторые белгородцы получили сообщения о проведении проверки примерно в 13:20–13:30. Жители Яковлевского горокруга получили уведомление чуть позже — в 13:50. К этому моменту проверка должна была уже закончиться. В Сети некоторые жители региона жаловались, что получили уведомления ещё позже.
Проверку систем оповещения главы некоторых муниципалитетов начали анонсировать накануне. О том, как она прошла в Белгороде, можно прочитать в материале ниже.