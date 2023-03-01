СМС-оповещения о включении сирен некоторым белгородцам пришли с большим опозданием

Так, некоторые белгородцы получили сообщения о проведении проверки примерно в 13:20–13:30. Жители Яковлевского горокруга получили уведомление чуть позже — в 13:50. К этому моменту проверка должна была уже закончиться. В Сети некоторые жители региона жаловались, что получили уведомления ещё позже.