Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

СМС-оповещения о включении сирен некоторым белгородцам пришли с большим опозданием

1 марта 2023, 13:03
Фото: 1MI
В Белгородской области в первый день весны проверили системы оповещения. Однако СМС-уведомления о мероприятии некоторые жители получили с большим опозданием.

В районах и горокругах Белгородской области сегодня состоялась проверка систем оповещения населения. Начало, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, запланировали на время около 10:40.

В приложении от МЧС белгородцев своевременно предупредили о проверке и попросили не паниковать. Тем временем с СМС-оповещением местами возникли проблемы.

Так, некоторые белгородцы получили сообщения о проведении проверки примерно в 13:20–13:30. Жители Яковлевского горокруга получили уведомление чуть позже — в 13:50. К этому моменту проверка должна была уже закончиться. В Сети некоторые жители региона жаловались, что получили уведомления ещё позже.

Проверку систем оповещения главы некоторых муниципалитетов начали анонсировать накануне. О том, как она прошла в Белгороде, можно прочитать в материале ниже.

Фото: 1MI
Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны
Узнать подробнее
Читайте также:
Сирены и авто с громкоговорителями: в регионе проверят систему оповещения белгородцевВесна в Белгородской области начнётся с воя сирен и включения громкоговорителейБелгородцев напугала случайно сработавшая сирена
#Ольга Аксёнова#СМС-оповещение#РСЧС#Приложение#Сирены#Системы оповещения#Проверка#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Семьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы
Сегодня, 12:02
Сломанную надпись «Мы любим Белгород» восстановят за счёт протаранившего её водителя
Сегодня, 11:41
Троллейбусы в Белгороде продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной
Сегодня, 10:45
Залетевший в квартиру в Белгороде беспилотник приземлился на кровать
Сегодня, 07:02
В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочь
Сегодня, 09:38
Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны
Сегодня, 09:09