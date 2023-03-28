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Published Сегодня, 11:58

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Сирены и громкоговорители вновь включат в Белгородской области

28 марта 2023, 11:58
Фото: Bel.ru

В Белгородской области готовятся к новым проверкам систем оповещения

В муниципалитетах Белгородской области в конце марта и начале апреля пройдёт масштабная проверка систем оповещения. Об этом сообщают главы районов и округов.

Масштабная проверка работоспособности систем оповещения населения пройдёт в Белгородской области. В ходе проверки будет транслироваться голосовое сообщение. Жителей просят сохранять спокойствие.

На момент публикации известно о проверках:

  • в Алексеевском горокруге 29 марта в 11:00;
  • в Валуйском горокруге 30 марта и 4 апреля в 11:00;
  • в Ивне 29 марта и 3 апреля в 11:00;
  • в Ракитянском районе 29 марта в 11:00;
  • в Старооскольском горокруге 31 марта и 5 апреля в 11:00.

Сирены уже включали в Шебекинском горокруге 28 марта.

Напомним, в начале марта в регионе уже проходила масштабная проверка систем оповещения населения. Белгородцы среди прочего получали СМС-уведомления. Однако некоторые жители жаловались на запоздавшие сообщения. Некоторые их вовсе не получили.

СМС-оповещения о включении сирен некоторым белгородцам пришли с большим опозданием
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#Ольга Аксёнова#Системы оповещения#Проверка#Сирены#Громкоговорители#Общество#Белгородская область
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