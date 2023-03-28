Сирены и громкоговорители вновь включат в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Масштабная проверка работоспособности систем оповещения населения пройдёт в Белгородской области. В ходе проверки будет транслироваться голосовое сообщение. Жителей просят сохранять спокойствие.
На момент публикации известно о проверках:
Сирены уже включали в Шебекинском горокруге 28 марта.
Напомним, в начале марта в регионе уже проходила масштабная проверка систем оповещения населения. Белгородцы среди прочего получали СМС-уведомления. Однако некоторые жители жаловались на запоздавшие сообщения. Некоторые их вовсе не получили.