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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

В Шебекино вновь включат сирены

27 марта 2023, 19:04
Фото: ru.freepik.com
В первой половине дня во вторник пройдёт проверка системы оповещения населения. Местных жителей предупредил глава муниципалитета Владимир Жданов.
Сюжет
СВО

В Шебекино продолжают тестировать систему оповещения населения в случае ЧС. Уже завтра, 28 марта, местные жители услышат очередную проверку — в 11:00 ненадолго запустят некоторые электромеханические сирены.

Точные районы и время работы устройств не сообщили. Последняя проверка проходила 15 марта. В тот день сирены работали по очереди — одновременного запуска не было.

Так в Белгородской области работают над усовершенствованием системы.

тестирование оповещения в случае ЧС
Фото: страница ВК главы Шебекинского округа Владимира Жданова
Порядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской области
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#Алина Харина#Шебекино#Спецоперация#СВО#Сирена#Система оповещения
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