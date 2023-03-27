В Шебекино вновь включат сирены

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
В Шебекино продолжают тестировать систему оповещения населения в случае ЧС. Уже завтра, 28 марта, местные жители услышат очередную проверку — в 11:00 ненадолго запустят некоторые электромеханические сирены.
Точные районы и время работы устройств не сообщили. Последняя проверка проходила 15 марта. В тот день сирены работали по очереди — одновременного запуска не было.
Так в Белгородской области работают над усовершенствованием системы.