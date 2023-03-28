Силы ПВО впервые перехватили американский реактивный снаряд GLSDB

Напомним, в конце февраля в Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области. Тогда в Шебекинском горокруге сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У». Произошло это в районе населённых пунктов Большетроицкое и Караичное.