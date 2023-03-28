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Updated Сегодня, 13:14

Силы ПВО впервые перехватили американский реактивный снаряд GLSDB

28 марта 2023, 13:12
Фото: 1MI
Согласно заявлению Минобороны РФ, российские военнослужащие за сутки перехватили 18 снарядов HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, пишут «Народные новости».
Сюжет
СВО

Российские военнослужащие впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB. Всего же силы ПВО сбили 18 снарядов HIMARS и один указанный снаряд, как сообщили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фейковые карты ударов ВСУ по российским городам. На карты попали соседний Курск и Брянск. Подобные публикации тогда связали с планами поставки на Украину дальнобойных снарядов GLSDB.

Напомним, в конце февраля в Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области. Тогда в Шебекинском горокруге сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У». Произошло это в районе населённых пунктов Большетроицкое и Караичное.

В Сети появились фейковые карты ударов ВСУ по российским городам
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#Наталья Корявых#GLSDB#Работа ПВО#Спецоперация#СВО#Минобороны
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