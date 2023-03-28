Силы ПВО впервые перехватили американский реактивный снаряд GLSDB

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Российские военнослужащие впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB. Всего же силы ПВО сбили 18 снарядов HIMARS и один указанный снаряд, как сообщили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Сети появились фейковые карты ударов ВСУ по российским городам. На карты попали соседний Курск и Брянск. Подобные публикации тогда связали с планами поставки на Украину дальнобойных снарядов GLSDB.
Напомним, в конце февраля в Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области. Тогда в Шебекинском горокруге сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У». Произошло это в районе населённых пунктов Большетроицкое и Караичное.