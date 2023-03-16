Ночью система ПВО сбила две ракеты в Белгороде

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В ночь на 16 марта примерно в 01:10 многие жители Белгорода проснулись от громких звуков. Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом были сбиты две ракеты.
В Белгороде системой ПВО было сбито две ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вчера в Белгородской области со стороны ВСУ были обстреляны 13 населённых пунктов. Пострадавших нет, однако были зафиксированы разрушения: частные дома и постройки в Шебекино и в селе Новостроевка-Вторая.