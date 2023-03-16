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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Ночью система ПВО сбила две ракеты в Белгороде

16 марта 2023, 03:23
Фото: 1MI
По предварительным данным пострадавших и повреждений нет, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В ночь на 16 марта примерно в 01:10 многие жители Белгорода проснулись от громких звуков. Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом были сбиты две ракеты.

В Белгороде системой ПВО было сбито две ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что вчера в Белгородской области со стороны ВСУ были обстреляны 13 населённых пунктов. Пострадавших нет, однако были зафиксированы разрушения: частные дома и постройки в Шебекино и в селе Новостроевка-Вторая.

В Белгородской области за полдня обстреляли больше 10 населённых пунктов
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