После работы ПВО в Белгороде повреждения зафиксированы в нескольких зданиях

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Этой ночью в Белгороде вновь было неспокойно: в час ночи многие жители проснулись от громких звуков. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но есть повреждения в административных и жилых зданиях города.
К восстановительным работам приступят с сегодняшнего дня.
Только что выслушал доклад Валентина Валентиновича Демидов, мэра Белгорода, о повреждениях и о тех восстановительных работах, которые уже начинаются сегодня. Во-первых, закрытие контура. Затем замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работы. Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области