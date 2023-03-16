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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

После работы ПВО в Белгороде повреждения зафиксированы в нескольких зданиях

16 марта 2023, 04:55
Фото: 1MI
От падения осколков повреждены жилые и административные здания города, сообщил Вячеслав Гладков.

Этой ночью в Белгороде вновь было неспокойно: в час ночи многие жители проснулись от громких звуков. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но есть повреждения в административных и жилых зданиях города. 

К восстановительным работам приступят с сегодняшнего дня.

Только что выслушал доклад Валентина Валентиновича Демидов, мэра Белгорода, о повреждениях и о тех восстановительных работах, которые уже начинаются сегодня. Во-первых, закрытие контура. Затем замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работы. Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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