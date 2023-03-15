Дома, гаражи и автомобиль пострадали при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Днём 15 марта под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Снарядами повреждены частные дома, гаражный кооператив и автомобиль. Помимо этого, было задымление в районе подстанции — горела сухая трава.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
За среду, 15 марта, ВСУ обстреляли как минимум семь населённых пунктов в Белгородской области. Под огонь попали Безымено в Грайворонском горокруге и Староселье в Краснояружском районе, хутор Лозовая Рудка Борисовского района и хутор Красный Шебекинского горокруга, Шебекино, хутор Нижние Мельницы и село Логачёвка в Валуйском городском округе.
Помимо этого, ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В областном центре повреждения получили 21 частный дом и пять квартир. Ранена девушка. В Белгородском районе пострадали два жилых дома, гараж и два автомобиля.