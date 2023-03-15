Обстрелы 13 населённых пунктов, боеприпасы с СВО и подземки в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Как минимум 13 населённых пунктов Белгородской области попали под огонь ВСУ 15 марта. Во всех случаях пострадавших не было, однако без разрушений не обошлось.
Традиционно пострадали постройки в Шебекино, в том числе и частные дома. В селе Новостроевка-Вторая повреждения получило частное домовладение.
Помимо указанных двух населённых пунктов, за сутки под обстрел попали Безымено и Горьковский в Грайворонском горокруге, посёлок Красное, хутор Красный и Новая Таволжанка в Шебекинском округе, хутор Нижние Мельницы и село Логачёвка в Валуйском городском округе. Также под огнём были Староселье в Краснояружском районе, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе.
Позже стало известно об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа. Соответствующую рассылку от РСЧС получили местные жители.
Кроме того, над Белгородом и районом минувшей ночью сработала система ПВО и сбила три украинские ракеты. В областном центре повреждения получили 21 частный дом и пять квартир. Пострадали и автомобили.
Сотрудники белгородского УФСБ задержали двоих мужчин с боеприпасами, незаконно привезёнными из зоны спецоперации. Известно, что у фигурантов дела изъяли 14 противотанковых ракет, 67 гранатомётов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек, а также более 15 тыс. патронов различного калибра.
По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчин уже осудили. Первого приговорили к трём годам условно, второго — к трём годам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
В Белгороде планируют проводить ремонт нескольких подземок, а одну собираются законсервировать. 15 марта в мэрии рассказали, как изменится переход на «Родине». Пока имеется три варианта оформления: в строгом стиле или хай-тек, а также со сложными округлыми формами с пилонами.
Ремонтировать хотят переходы на «Соколе», «Энергомаше» и подземку на Щорса — Губкина. Последнюю приведут в порядок 1 июля. Переход на Магистральной тем временем могут законсервировать. Если решение найдёт поддержку, то это сделают в 2024 году.