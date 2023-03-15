Обстрелы 13 населённых пунктов, боеприпасы с СВО и подземки в Белгороде: итоги дня

Помимо указанных двух населённых пунктов, за сутки под обстрел попали Безымено и Горьковский в Грайворонском горокруге, посёлок Красное, хутор Красный и Новая Таволжанка в Шебекинском округе, хутор Нижние Мельницы и село Логачёвка в Валуйском городском округе. Также под огнём были Староселье в Краснояружском районе, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе.