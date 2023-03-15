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Обстрелы 13 населённых пунктов, боеприпасы с СВО и подземки в Белгороде: итоги дня

15 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородскую область полдня обстреливали ВСУ, в регионе задержали двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВО, а жителям областного центра рассказали, как в городе планируют привести в порядок подземные переходы.

День обстрелов

Как минимум 13 населённых пунктов Белгородской области попали под огонь ВСУ 15 марта. Во всех случаях пострадавших не было, однако без разрушений не обошлось.

Традиционно пострадали постройки в Шебекино, в том числе и частные дома. В селе Новостроевка-Вторая повреждения получило частное домовладение.

Помимо указанных двух населённых пунктов, за сутки под обстрел попали Безымено и Горьковский в Грайворонском горокруге, посёлок Красное, хутор Красный и Новая Таволжанка в Шебекинском округе, хутор Нижние Мельницы и село Логачёвка в Валуйском городском округе. Также под огнём были Староселье в Краснояружском районе, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, Щетиновка в Белгородском районе.

Позже стало известно об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа. Соответствующую рассылку от РСЧС получили местные жители.

Кроме того, над Белгородом и районом минувшей ночью сработала система ПВО и сбила три украинские ракеты. В областном центре повреждения получили 21 частный дом и пять квартир. Пострадали и автомобили.

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Боеприпасы из зоны СВО

Сотрудники белгородского УФСБ задержали двоих мужчин с боеприпасами, незаконно привезёнными из зоны спецоперации. Известно, что у фигурантов дела изъяли 14 противотанковых ракет, 67 гранатомётов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек, а также более 15 тыс. патронов различного калибра.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчин уже осудили. Первого приговорили к трём годам условно, второго — к трём годам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ФСБ в Белгородской области задержала двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВО
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Подземные переходы

В Белгороде планируют проводить ремонт нескольких подземок, а одну собираются законсервировать. 15 марта в мэрии рассказали, как изменится переход на «Родине». Пока имеется три варианта оформления: в строгом стиле или хай-тек, а также со сложными округлыми формами с пилонами.

Ремонтировать хотят переходы на «Соколе», «Энергомаше» и подземку на Щорса — Губкина. Последнюю приведут в порядок 1 июля. Переход на Магистральной тем временем могут законсервировать. Если решение найдёт поддержку, то это сделают в 2024 году.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Задержание#Происшествия#Спецоперация#Город#Итоги дня#Белгородская область#Наталья Корявых
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