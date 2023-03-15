Школа, молельный дом и с/х предприятие сильно пострадали при обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
При обстреле Шебекинского горокруга 15 марта разрушения зафиксировали ещё в двух населённых пунктах. Речь идёт о Красном и Новой Таволжанке.
В первом населённом пункте сильные повреждения от осколков получили школа, молельный дом и многоквартирный дом. В зданиях выбило окна, посекло фасад и кровлю.
В Новой Таволжанке зафиксировали прилёты по сельхозпредприятию. Один из корпусов получил сильные повреждения.
Пострадавших нет. В Красном и Новой Таволжанке продолжается обход для уточнения последствий обстрела.
За день ВСУ обстреляли как минимум 12 населённых пунктов в регионе. Помимо этого, минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Лёгкие ранение получила девушка, от госпитализации она отказалась.