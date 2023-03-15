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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Школа, молельный дом и с/х предприятие сильно пострадали при обстреле под Белгородом

15 марта 2023, 13:42
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил об обстреле нескольких населённых пунктов в Белгородской области

Под обстрел попали Красное и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

При обстреле Шебекинского горокруга 15 марта разрушения зафиксировали ещё в двух населённых пунктах. Речь идёт о Красном и Новой Таволжанке.

В первом населённом пункте сильные повреждения от осколков получили школа, молельный дом и многоквартирный дом. В зданиях выбило окна, посекло фасад и кровлю.

В Новой Таволжанке зафиксировали прилёты по сельхозпредприятию. Один из корпусов получил сильные повреждения.

Пострадавших нет. В Красном и Новой Таволжанке продолжается обход для уточнения последствий обстрела.

За день ВСУ обстреляли как минимум 12 населённых пунктов в регионе. Помимо этого, минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Лёгкие ранение получила девушка, от госпитализации она отказалась.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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