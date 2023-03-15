Частный дом пострадал при обстреле Новостроевки-Второй в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал новый обстрел Белгородской области. ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Тем не менее без повреждений не обошлось. По данным главы региона, пострадал частный дом — выбиты окна, посечены забор и фасад. Оперативные службы и представители местной администрации уже находятся на месте происшествия и устраняют последствия обстрела.
Это далеко не первый обстрел региона за сегодняшний день. 15 марта ВСУ уже обстреливали Шебекино и другие населённые пункты округа, Грайворонский и Валуйский городские округа, а также Борисовский район.