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Published Сегодня, 12:24

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Частный дом пострадал при обстреле Новостроевки-Второй в Белгородской области

15 марта 2023, 12:24
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Под огонь ВСУ попало село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Повреждения получил частный дом. Среди местных жителей пострадавших нет.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал новый обстрел Белгородской области. ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Тем не менее без повреждений не обошлось. По данным главы региона, пострадал частный дом — выбиты окна, посечены забор и фасад. Оперативные службы и представители местной администрации уже находятся на месте происшествия и устраняют последствия обстрела.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Это далеко не первый обстрел региона за сегодняшний день. 15 марта ВСУ уже обстреливали Шебекино и другие населённые пункты округа, Грайворонский и Валуйский городские округа, а также Борисовский район.

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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дом#СВО#Новостроевка-Вторая
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