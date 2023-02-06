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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Сети появились фейковые карты ударов ВСУ по российским городам

6 февраля 2023, 10:39
Фото: 1MI
В частности, на карты попали Брянск и Курск, пишут «Брянские новости». Тем не менее эксперты предупреждают о реальной опасности.
Сюжет
СВО

Со стороны Украины поступают информационные удары по приграничью. В Telegram-каналах появляются фейковые карты, на которых обозначены удары снарядами, которых на самом деле не было.

Связывают такую пропаганду с планируемыми поставками на Украину дальнобойных снарядов GLSDB. Основываются отметки «ударов» на теории о дальности ракет. Так, если верить картам, в зоне поражения находятся Брянск, Курск и другие российские города. Белгород в зону дальности также попадает.

Эксперт Юрий Кнутов отметил, что ближние тылы действительно могут оказаться в опасном положении, ведь американские ракеты станут сложностью для нашей армии. Такое оружие может пролететь порядка 110 километров.

Фото: "Брянские Новости"
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#Курск#СВО#Обстрел ВСУ#Приграничье#Американские ракеты#Брянск#Белгород
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