В Сети появились фейковые карты ударов ВСУ по российским городам

Связывают такую пропаганду с планируемыми поставками на Украину дальнобойных снарядов GLSDB. Основываются отметки «ударов» на теории о дальности ракет. Так, если верить картам, в зоне поражения находятся Брянск, Курск и другие российские города. Белгород в зону дальности также попадает.