В Сети появились фейковые карты ударов ВСУ по российским городам

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Со стороны Украины поступают информационные удары по приграничью. В Telegram-каналах появляются фейковые карты, на которых обозначены удары снарядами, которых на самом деле не было.
Связывают такую пропаганду с планируемыми поставками на Украину дальнобойных снарядов GLSDB. Основываются отметки «ударов» на теории о дальности ракет. Так, если верить картам, в зоне поражения находятся Брянск, Курск и другие российские города. Белгород в зону дальности также попадает.
Эксперт Юрий Кнутов отметил, что ближние тылы действительно могут оказаться в опасном положении, ведь американские ракеты станут сложностью для нашей армии. Такое оружие может пролететь порядка 110 километров.