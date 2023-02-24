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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Стало известно, как многодетным бегородцам получить новое жильё

24 февраля 2023, 17:06
Фото: 1MI

Многодетные белгородцы смогут стать участниками программы по обеспечению жильём

В региональном Минстрое рассказали, как многодетным семьям стать участниками программы по обеспечению жильём.
Сюжет
Жилье

Для участия в программе нужно обратиться в муниципальные органы власти по месту жительства. Отбирать семьи будут по следующим критериям:

  • в составе семьи должно быть более трёх детей до 18 лет, либо до 23 лет, которые обучаются на очной форме;
  • постоянное проживание на территории области не менее пяти лет;
  • признание семьи малоимущей и нуждающейся в жилом помещении.

В новом жилье на каждого члена семьи будет выделено 18 квадратных метров. В домах обязательно будут детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная.

За более подробной информацией нужно обратиться в министерство строительства Белгородской области по телефону: +7 (4722) 33–45–78.

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#Александра Склярова#Многодетные семьи#Жилье#Общество#Белгородская область
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