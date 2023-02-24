Стало известно, как многодетным бегородцам получить новое жильё

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Для участия в программе нужно обратиться в муниципальные органы власти по месту жительства. Отбирать семьи будут по следующим критериям:
В новом жилье на каждого члена семьи будет выделено 18 квадратных метров. В домах обязательно будут детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная.
За более подробной информацией нужно обратиться в министерство строительства Белгородской области по телефону: +7 (4722) 33–45–78.