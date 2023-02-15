Оскольчанка пожаловалась на отсутствие коммуникаций и дороги в ИЖС для многодетных

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По словам Нины Колмыковой, в ИЖС Ладушки расположены участки для многодетных семей. Участок в микрорайоне женщина с семьёй получила в 2013 году, в 2019 году дом сдали в эксплуатацию. Как отмечает Колмыкова, к 2019 году рабочие в ИЖС протянули только газ.
Люди в микрорайоне живут без дорог, водоотведения, коммуникаций.
Нина Колмыкова
В 2021 году женщина обращалась с просьбой решить проблемы ИЖС в администрацию Старого Оскола. В ответе женщине сообщили, что проектно-сметная документация строительства сетей водоснабжения и водоотведения уже разработана. Строительство сетей было включено в федеральный проект на 2022 год. Также в администрации подчеркнули, что при строительстве предусмотрено софинансирование из средств федерального и областного бюджета. Также в ответе женщине рассказали, что строительство автомобильных дорог возможно после завершения прокладки сетей инженерно-технического обеспечения.
В прошлом году женщина снова обратилась в администрацию, где ей сообщили, что работы в ИЖС проведут в 2023 году. К концу 2022 года женщина связалась с управлением капстроительства Старого Оскола. На этот раз Колмыковой ответили, что ИЖС Ладушки в 2023 году в план работ не вошли, работы перенесли на 2025 год.
Недавно мы пытались проехать к дому. Там размыло дорогу. Мы застряли с дочкой, пришлось вызывать эвакуатор. Я снова связалась с нашей администрацией, где мне посоветовали купить КамАЗ щебня и засыпать самостоятельно яму. Там не горят фонари. Как там жить?
Нина Колмыкова
Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Бел.Ру» готовит официальный запрос в администрацию Старооскольского горокруга.
Напомним, что в конце прошлого года жители Старооскольского горокруга обогнали по количеству жалоб Белгород. Чаще всего жители жаловались на очистку дорог. Жалобы касались муниципальных микрорайонов ИЖС, где дороги ещё не обустроены (ИЖС Ладушки, Вишенки), в том числе есть проблемы по существующим дорогам там, где есть вопросы подтопления — низкая точка и необходимо делать ливнёвку.