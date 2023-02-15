Оскольчанка пожаловалась на отсутствие коммуникаций и дороги в ИЖС для многодетных

В прошлом году женщина снова обратилась в администрацию, где ей сообщили, что работы в ИЖС проведут в 2023 году. К концу 2022 года женщина связалась с управлением капстроительства Старого Оскола. На этот раз Колмыковой ответили, что ИЖС Ладушки в 2023 году в план работ не вошли, работы перенесли на 2025 год.