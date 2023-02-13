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Двое подрядчиков попали в список недобросовестных из-за домов для многодетных семей

13 февраля 2023, 09:19
Фото: 1MI
О причинах срыва сроков по обеспечению жильём многодетных семей в 2022 году губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову рассказал его зам Владимир Базаров.

По словам Базарова, всего на 2022 год по данному направлению было выделено 1,22 млрд рублей. В плане изначально было 145 домов: 80 из них уже переданы или готовы к передаче, до 20 февраля передадут ещё 12 домов, последние дома передадут до конца марта.

Как отметил Базаров, есть три причины срыва сроков:

  1. «Организационные моменты»: вина заказчика, который мог как неверно выбрать участок для стройки, так и несвоевременно принять решение о замене подрядчика;
  2. Сами подрядчики: так, в трёх муниципалитетах их пришлось заменить, а в двух, в Валуйском и Алексеевском горокругах, пришлось по итогам работы даже занести в федеральный список недобросовестных поставщиков;
  3. Долгое подключение к сетям: на это, по словам Базарова, сейчас и «подвязан ввод».

Базаров добавил, что все ошибки были учтены, и все 145 домов будут сданы.

Гладков отметил, что мало построить дом — надо выбрать земельный участок. За последнее, по словам губернатора, отвечали главы муниципалитетов. Следовательно, комфортные условия для проживания были в их ведении: дороги, тротуары, инфраструктура, остановки и так далее.

Мы строим не новые посёлки, не новые ИЖС. Мы в рамках готовой инфраструктуры решали точечно вопросы, которые касаются семей, проживающих в том или ином районе. И если мы сдаём дома, где нет сетей коммуникации, значит, глава взял расходы по их обеспечению на себя.
Вячеслав Гладков

Губернатор также попросил завершить работы до конца и «не доводить до греха и скандала».

Может, со мной не согласятся многодетные семьи, но лучше на полтора месяца сдать позже, но выполнить все обязательства, взятые на себя в 2022 году. Лучше сдать с хорошим качеством, чем потом заходить с латанием дыр, крыш, кровли.
Вячеслав Гладков

Декабрь главе «точно не нужен», поэтому он попросил на следующее совещание предоставить график по вопросу приобретения домов для многодетных семей и для семей с детьми-инвалидами.

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