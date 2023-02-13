Двое подрядчиков попали в список недобросовестных из-за домов для многодетных семей

По словам Базарова, всего на 2022 год по данному направлению было выделено 1,22 млрд рублей. В плане изначально было 145 домов: 80 из них уже переданы или готовы к передаче, до 20 февраля передадут ещё 12 домов, последние дома передадут до конца марта.