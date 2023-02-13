Многодетной матери в Белгородской области отказали в пособии из-за прописки

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
В Губкин из города Артёмовска ДНР переехала многодетная мать. Теперь она не может получить пособие на детей, так как в Белгородской области у нее нет ни временной, ни постоянной прописки. Отчаявшаяся женщина написала губернатору Вячеславу Гладкову.
Мне отказывают в едином пособии, объясняя, что нет временной или постоянной прописки. У нас прописка ДНР. Здесь нет ни знакомых, ни родственников, чтобы сделать временную прописку.
Лидия, многодетная мать
По словам женщины, её знакомые в Крыму получили единое пособие без временной прописки. Этому факту Вячеслав Гладков не поверил, так как по действующему федеральному законодательству получить пособие в России невозможно без наличия прописки в регионе перечисления средств.
Если кто-то из чиновников нарушит это требование, независимо от региона, им придётся нести ответственность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона вызвался помочь многодетной маме из ДНР, соответствующее поручение он дал министру социальной защиты региона Елене Батановой.
Напомним, эвакуированному 99-летнему ветерану из Балаклеи — участнику Сталинградской битвы — не на что было жить в Белгороде. Его вывезли из опасной зоны, но жильё в Белгороде не предоставили — для этого тоже нужна постоянная прописка. В итоге вся его пенсия уходила на аренду квартиры. Позже ветерана увезли в Краснодар.