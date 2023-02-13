Многодетной матери в Белгородской области отказали в пособии из-за прописки

Напомним, эвакуированному 99-летнему ветерану из Балаклеи — участнику Сталинградской битвы — не на что было жить в Белгороде. Его вывезли из опасной зоны, но жильё в Белгороде не предоставили — для этого тоже нужна постоянная прописка. В итоге вся его пенсия уходила на аренду квартиры. Позже ветерана увезли в Краснодар.