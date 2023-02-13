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Белгородэнерго обеспечило электроснабжение индивидуальных домов для многодетных семей

13 февраля 2023, 07:20
Фото: «Белгородэнерго»
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в кратчайшие сроки обеспечил электроснабжение 145 индивидуальных жилых домов, построенных в рамках областной программы по обеспечению многодетных семей доступным и комфортным жильем.

Новая программа стартовала в Белгородской области в прошлом году по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. На первом этапе, уже в 2023 году, жилье получат 145 многодетных семей в 17 муниципальных образованиях области.

Для подключения новостроек к электросетям энергетики построили свыше пяти километров линий электропередачи, обеспечив домовладения заявленной мощностью в объеме 1 891 кВт, выполнили мероприятия по учету электроэнергии и подготовили оборудование для фактической подачи электроэнергии. Работы выполнены со значительным опережением графика.

Своевременная подготовка сетей для социально значимых объектов, строительство которых ведется в соответствии с региональными и федеральными программами — один из главных приоритетов нашей работы в сфере технологического присоединения. Обеспечивая электроснабжение новых, школ, спорткомплексов, стадионов, домов для многодетных и малообеспеченных семей, мы, по сути, вносим свой вклад в повышение качества жизни населения и решение насущных социальных вопросов.
и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов
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#Артем Черненко#Белгородэнерго#Дома#Электроэнергия#Белгородская область
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